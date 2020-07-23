Оставьте ребенка в покое: в Самаре папа продолжает борьбу за дочку, которую "присудили" маме

Малышке приходится выбирать между мамой и папой Фото: Личный архив героя публикации

В Самарской области с понедельника стартуют новые судебные заседания, цель которых – определить будущее маленькой Жени, которую никак не могут поделить родители.

Борьба за воспитание

Напомним, девочке 4,5 года, почти половину жизни ребенка ее мама и папа – в ссоре и не могут выяснить, кто должен и кто будет воспитывать дочь. Каждый считает, что сделает это лучше, чем другой родитель.

Суды в прошлом году встали на сторону мамы Юли и обязали папу Илью отдать ребенка. Чтобы избежать новых конфликтов, к делу подключили органов опеки, психологов и судебных приставов. Но прошло уже несколько месяцев, и ничего не меняется: девочка отказывается переезжать к маме.

- Условия для ребенка, по мнению органов опеки, у обоих родителей были нормальные, девочка на момент суда была одинаково привязана к обоим, но с учетом возраста ребенка суд решил, что ей лучше будет с мамой, - рассказала корреспондентам «КП-Самара» представитель папы Ильи Ирина Доценко.

Мужчина, конечно, опешил: за что у него отнимают ребенка? На тот момент девочка жила с ним уже довольно давно. Решение суда он попытался обжаловать, но ничего не вышло.

И что теперь?

С тех пор прошло несколько месяцев. Женечка от мамы отвыкла: игрушки от нее берет с недоверием, держится настороженно, а когда понимает, что вот сейчас чужие дяди и тети (приставы, психологи и органы опеки) заберут ее от папы и отдадут маме, начинает плакать и кричать. А еще вцепляется в отца мертвой хваткой. И так каждый раз.

Мы попросили приставов прокомментировать, какие пути решения проблемы они видят с точки зрения закона и что намерены предпринять дальше.

- Исполнительное производство об определении места жительства ребенка с матерью у нас действительно есть, приставы действуют в соответствии с законодательством и принимают все возможные меры для правильного и своевременного исполнения требований исполнительного документа, - кратко прокомментировали ситуацию «Комсомолке» УФССП России по Самарской области.

Между тем, папа Илья устал смотреть на мучения девочки, его адвокат недавно обратилась в суд.

- Если совсем просто: мы просим прекратить исполнительное производство, потому что его невозможно исполнить, - объясняет адвокат Ирина Доценко.

Первое заседание по этому поводу назначено на 27 июля. Посчитает ли суд, что Женечку действительно нельзя без вреда для ее психики забрать от папы и передать маме, и пора оставить малышку в покое, пока не ясно. "Комсомолка" следит за развитием событий.

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