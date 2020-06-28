В Самарской области девочка отказывается идти к маме, с которой должна жить по решению суда

Жене (имя ребенка изменено. Прим.автора) 4,5 года, девочка живет с папой Ильей. Раз в месяц на пороге дома появляется целая делегация - мама Юля, судебные приставы, сотрудники органов опеки и психологи. Через некоторое время Женя понимает, что это за ней, и у девочки начинается истерика. Крики, слезы продолжаются до тех пор, пока взрослые не понимают: хватит, не сегодня. Они уходят, чтобы через месяц вернуться вновь. Почему малышка вдруг начала бояться матери и что теперь делать взрослым, пытались понять корреспонденты «КП-Самара».

Морила дочь голодом: версия отца

Илья и Татьяна вместе уже 27 лет с небольшим перерывом. Несколько лет назад мужчина засмотрелся на молоденькую и крайне привлекательную Юлю, ушел к ней, девушка забеременела, но мужчина вскоре понял, что «не судьба», и вернулся к Татьяне. А Юле и родившейся в декабре 2015 года дочке Жене решил помогать деньгами. Мужчина утверждает, что после этого «бывшая» не давала ему видеться с ребенком.

- Когда дочери был один год и два месяца, мне удалось забрать ее к себе, состояние ребенка было критическим: вялость, худоба, с Женей мы даже лежали в больнице, - рассказал корреспонденту “КП-Самара” Илья Б. - Но когда нам с Таней удалось выходить мою дочь, Юля опять забрала ее себе, после чего состояние ребенка вновь начало ухудшаться.

Илья утверждает, что у его дочери была нехватка веса, из-за чего она попала в больницуФото: Предоставлено героем публикации

Мужчина решил, что малышке с ним будет лучше, тем более, что у Юлии появился новый мужчина и как он относился к чужому ребенку, было не совсем ясно. Татьяна, между тем, согласилась воспитывать малышку, поэтому весной прошлого года Илья забрал девочку к себе.

Для Юли такой поворот событий стал неожиданностью: она подала в суд заявление с просьбой определить место жительства ребенка с ней и выиграла его в трех инстанциях: органы опеки, психологи и суд посчитали, что 3-летнему ребенку лучше будет с матерью.

- Я так и не понял, за что суд лишил меня ребенка, - недоумевает Илья.

Впрочем, дочь его "бывшая" так и не получила.

Украл дочь: версия матери

Юлия рассказывает другую историю: Илья бросил ее, когда дочери было 10 месяцев, долго не появлялся на горизонте, потом вдруг передумал.

Малышка уже год не живет с мамойФото: Предоставлено героем публикации

- Я не мешала его общению с ребенком, параллельно мы с Сашей прошли медкомиссию, начали ходить в садик – о каком истощении тут может идти речь, неужели окружающие этого бы не заметили? – говорит Юлия. – А потом он просто украл у меня дочь: пришел к нам домой, когда я вышла в магазин, и сказал моей сестре, которая оставалась с дочкой, что я разрешила взять Женю погулять, после чего исчез. Вернуть дочь я не могу уже больше года.

Девушка негодует: есть решение суда, по которому малышка должна жить с ней, а с отцом видеться каждое воскресенье. Но почему же Женю воспитывает Илья и его семья, а она видит малышку раз в месяц, и то в присутствии судебных приставов и органов опеки?

- Я уверена, что он и его семья настраивают дочку против меня, она же все впитывает, как губка, что ей не скажи, - считает Юлия. – Я не знаю, что мне делать и к кому еще обращаться за помощью.

Официально: ребенок к маме не идет

- Дело не в том, что отец не отдает ребенка, а в том, что девочка сама не хочет к маме, - комментирует ситуацию адвокат Ильи Ирина Доценко. - Не знаю, что там произошло между Юлией и Женей, но девочка отказывается идти к ней даже на ручки, она плачет, писается от страха, кричит. Мой клиент не препятствует общению матери и дочери, но вторая сторона не пытается наладить контакт с малышкой.

Приставы констатируют, что на руках у папы девочка ведет себя спокойноФото: Предоставлено героем публикации

Судебные приставы в своих актах пишут примерно то же самое. Во время последнего из визитов, 15 мая они констатировали: девочка все время сидела на руках у отца, на игрушки, которые привезла мама, просто посмотрела, обниматься с ней отказалась, а при попытке мамы взять ее на руки, стала кричать и плакать, проситься домой.

Та же картина была и 30 апреля: в органах опеки констатировали: дома девочка достаточно общительная, но, когда зашел вопрос о маме, заявила, что «не хочет к ней и боится маму». При это девочка продолжала показывать сотруднице органов опеки игрушки, но у нее тряслись ручки.

Что именно происходит в семье, специалисты не берутся сказать с уверенностью. Сейчас ситуация патовая: суды не желают вновь поднимать вопрос об определении места жительства малышки - мол, итак все понятно. А приставы же не в силах исполнить решение суда - от Жениных криков у всех просто мурашки по коже.

Приставы не могут забрать ребенка от отца к матери, потому что девочка этого не хочетФото: Предоставлено героем публикации

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

«Страдает, в первую очередь, ребенок»

Доцент кафедры философии СамГМУ, психолог Нина Ковалюнас:

В описываемой ситуации смешались два совершенно разных аспекта семейных отношений: юридический и психологический. Заложником этого смешения оказался четырехлетний ребенок.

Расставание родителей всегда травматично для детской психики, это психологическая травма, которая может оказать влияние на всю последующую жизнь девочки. И то, что ситуация не разовая, а длящаяся во времени, только усугубляет ее травматичность. Взрослые люди должны задуматься об интересах ребёнка и принять решение о дальнейших действиях, естественно, на нейтральной территории.

Ребенок в нормальной семье всегда привязан к обоим родителям, в четыре года ситуации выбора одного родителя и отказ от другого не может быть переложена на детские плечи. Взрослые должны договориться о компромиссе (психологическом и (или) юридическом самостоятельно и без участия девочки. Любые «разборки» между родителями на глазах ребенка отрицательно скажутся на ее модели мира в будущем.

Насколько глубокое влияние на девочку окажет истерика, сопровождающая данный конфликт, должен решать профессиональный психиатр. Констатировать можно одно: ситуацию надо разрешать вмешательством третьих лиц. Приоритетными должны быть интересы и здоровье ребенка.

И если после разрешения ситуации окажется, что девочке необходима помощь специалиста-психолога, значит, надо обязательно к нему обратиться. А обоим родителям, наверное, стоит напомнить, что главное, что они могут и должны дать своим детям - это любовь. Отцовская и материнская любовь - разные стороны родительской любви. И ребенку жизненно необходимы обе эти стороны.

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