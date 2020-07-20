Самарская область вышла на 3 место в России по банкротствам граждан и ИП

В тройку регионов с наибольшим количеством банкротов на 100 тысяч населения по итогам первого полугодия 2020 года вошли Самарская и Пензенская области, а также республика Калмыкия. Об этом сообщает Федресурс (Единый федеральный реестр сведений о банкротстве). Речь идёт о банкротствах граждан и индивидуальных предпринимателей.

По абсолютному количеству банкротов традиционно лидируют Москва и Московская область. Там за полгода суды признали финансово несостоятельными соответственно 2453 и 2190 человек. На третьем месте по банкротствам — Самарская область (1981 банкрот), на четвёртом — Санкт-Петербург (1850 банкротов).

Если сравнить число банкротств в регионах с аналогичным периодом прошлого года, на первом месте по росту количества разорившихся граждан окажется Камчатский край (+465,2%), на втором Орловская область (+284,8%), на третьем Республика Ингушетия (+200%).

Елена Козина рассказала, почему все больше банкротств в регионах

«Как понять, плохи дела в регионе или хороши? Считают число банкротов на 100 тысяч населения, поскольку количество жителей в каждом субъекте РФ разное и при ином подходе коэффициент не будет демонстрировать критичность ситуации. Что мы видим? То, что в Москве этот показатель равен 19, в Самарской области — 62, в Пензенской области — 68, в Калмыкии — 58 банкротов на 100 тыс. населения, — комментирует Елена Козина, старший партнёр юридической компании «ЭЛКО профи». — Также мы видим, что резкий рост количества банкротов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечен именно в регионах. Это повод думать, что в Москве и Санкт-Петербурге всё не так уж плохо. Предполагаю, что это связано с тем, что во время пандемии коронавируса деловая активность в столицах оставалась на достаточно высоком уровне. Многие сферы бизнеса перешли в онлайн, и это не доставило им особых хлопот, поскольку интернет и приложения есть у каждого в гаджетах. Многие «закрытые» рестораны и салоны красоты всё равно работали — с чёрного входа и «для избранных». А вот по регионам ограничения ударили особенно сильно, поскольку там в наименьшей степени представлен бизнес, который позволяет работать удаленно. Проще говоря, если ты тракторист или швея, сотрудник детского центра или консультант в магазине, то при всём желании не перейдёшь в онлайн».