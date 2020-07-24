«Ответьте, как она там оказалась?»: пропавшую в Самаре девушку случайно нашли мертвой в лесу рядом с оживленной трассой

Познакомилась с парнем и устроилась на турбазу

Бесследное исчезновение 34-летней Елены Стрижаковой из Самары удивило многих. 1 июля она взяла выходной на турбазе «Сосенки», где работала горничной, вечером села на электричку и вскоре перестала выходить на связь. 18 июля совершенно случайно труп пропавшей обнаружил водитель КамАЗа — в лесополосе в 15 метрах от оживленной трассы. Как девушка там оказалось, ее родные и близкие не понимают до сих пор.

— На базу отдыха в Царевщине я отвезла их 21 июня. Лена решила подзаработать, ее молодой человек Роман тоже. Они устроились туда, я помогла им с перевозкой вещей, продуктов, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» мама погибшей Ольга.

По словам женщины, ее дочь и 30-летний Роман начали встречаться совсем недавно. Они познакомились в марте, общались по телефону, а видеться регулярно стали в мае. Молодой человек особо работать не хотел, но с Еленой все-таки решился поехать.

— У них там были две комнаты с телевизором, мы каждый день общались — созванивались и переписывались. Последний раз — 30 июня, — продолжает Ольга. — Она жаловалась на то, что очень устала, ноги болят, да и с Ромой поссорились, он уехал. Лена тоже взяла выходной и вечером 1 числа села на электричку в Царевщине и поехала в Самару. Эту информацию мне позже подтвердили сотрудники турбазы.

«Он сказал, что она ушла к гинекологу»

Что было с дочерью дальше, Ольга Васильевна не знает. Она звонила ей 2 и 3 числа — без ответа. 4 июля телефон Елены отключился. Ее мать пошла в полицию, но не сразу добилась своего:

Последние дни своей жизни девушка работала на турбазеФото: соцсети

— Звонили многие, гудки шли, а трубку никто не брал. И так до 4 июля. В тот же день я пришла в отделение на Запорожскую, меня оттуда отправили на турбазу. Там я только забрала некоторые ее вещи, ничего не сказали. Вернулась в наше отделение 5 числа, сказала: «Не уйду, пока не примите заявление». Зарегистрировали, дали мне бумажку, и все.

Напряжение нарастало с каждым днем. Ольга оставалась в неведении по поводу местонахождения своей дочки. В запросах на проведение биллинга телефона Елены ей отказывали. Конечно, она расспрашивала и Романа, правда, выяснила немного.

— Мне он сказал, что она приехала к нему, они проснулись, разругались, и она ушла к гинекологу. Какому? Зачем? Непонятно, — говорит наша собеседница. — Потом он нес еще что-то, что-то говорил ее друзьям. А сейчас ни Рома, ни его мама вовсе не отвечают на мои звонки.

Время шло, а Елена так и не давала о себе знать. О том, что ее бойфренд скрывает какие-то сведения, стали думать и знакомые пропавшей.

— Я слышал, что он живет где-то на Димитрова, и поехал туда 3 июля. Спросил попавшуюся мне навстречу женщину, знает ли она такого человека, а это оказалась его мать, — делится с «Комсомолкой» друг Стрижаковой Сергей. — Она сказала, что его нет дома. Перезвонила, когда он пришел. Он мне объяснил, что Лена с 1 на 2 ночевала у них и ушла с утра, потому что они поругались.

К объяснению Романа молодой человек относится с недоверием. Основания для этого у него следующие:

— Как я узнал, в полиции он рассказал другое. Якобы они по аллее гуляли, а телефон Лены продали в ломбард. Но как же тогда он все это время принимал звонки? Ведь отключился ее мобильный только 4 числа. Она никогда так не пропадала, всегда была «онлайн», последний раз заходила «ВКонтакте» 2 июля примерно в 12 дня. Очень много несостыковок.

Обнаружили благодаря камазисту

Поиски вели не только силовики, неравнодушные жители, но и волонтеры. 18 июля случилось страшное. Разыскиваемую случайно нашли мертвой.

— Проезжающий камазист недалеко от «Дубков» на Демократической остановился на трассе, пошел в лес по нужде и обнаружил то, что осталось от моей дочери, — объясняет Ольга Стрижакова. — В лесу, в 15 метрах от дороги. Он не уехал, вызвал полицию, остался ждать.

Тело несчастной сильно изменилось, но Ольга опознала Елену по маникюру и украшениям — они остались на месте. Но ни телефона, ни сумки с документами при ней не было:

— Только трусы и майка. Также там есть следы волочения, судя по всему, ее за майку тащили. Но кто и почему? Мне этого не говорят.

Близкие погибшей хотят разобраться в случившемсяФото: соцсети

Как сообщили samara.kp.ru правоохранители, причину смерти сейчас устанавливают эксперты. Результаты исследований будут готовы приблизительно через месяц. Но, по предварительной версии, криминальной составляющей здесь нет.

— Но тогда ответьте, как она там оказалась? Зачем ее тащили? Где ее вещи? — не понимают друзья и родные Елены. — Она не пила, хорошая, отзывчивая, замечательная девчонка, которая всем всегда помогала! Да, у нее были проблемы с давлением и сердцем, но не могла же она сама заползти туда. Случилось что-то непонятное и страшное.

Близкие погибшей хотят найти ответы и надеются, что правоохранители досконально разберутся в ситуации, а не просто так спишут дело в архив. Всех, кто владеет какой-либо информацией, просят откликнуться. Обратиться можно по телефону 89171060032 (Сергей) либо на почту kpsamara@phkp.ru. «Комсомольская правда» будет следить за развитием событий.

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