Основа конкурентоспособного авто - надежные комплектующие: почему компания Faurecia стала одним из главных поставщиков АВТОВАЗа

Принято считать, что современный автомобиль создается исключительно автопроизводителями. Тем не менее лишь немногие знают, что в среднем до 70% автомобиля - это узлы, системы и агрегаты, которые разрабатывают и производят предприятия отрасли автокомпонентов. И затем они становятся частью продукции автогигантов, например, таких как АВТОВАЗ. Соответственно, и успешность той или иной модели, ее характеристики, надежность и популярность во многом определяются качеством комплектующих. В настоящее время, выводя на рынок свои модели, автопроизводители стремятся сотрудничать с максимально надежными поставщиками, которые имеют обширный производственный опыт, глубокую профессиональную экспертизу в области разработок и репутацию, подтвержденную на мировом уровне. В Самарской области одной из таких компаний является Faurecia (Форесия). О том, чем живет компания, что планирует реализовать в ближайшие годы, рассказал вице-президент компании Лукаш Бабущка.

- Международная компания Faurecia имеет ряд предприятий на территории России, в том числе производственные площадки в Тольятти. Как давно вы сотрудничаете с АВТОВАЗом и какую конкретно продукцию поставляете на завод?

- У компании Faurecia действительно очень широкая география по миру, мы располагаем свои производственные мощности так, чтобы максимально эффективно взаимодействовать со многими автопроизводителями. Так, в России у нас 6 заводов, два из которых находятся в Тольятти. Конечно, при выборе места для заводов компания ориентировалась на ключевых игроков на рынке автопрома России. АВТОВАЗ, безусловно, в их числе. Мы начали сотрудничать с 2005 года, еще до того, как на предприятие пришли Renault. Тогда мы стартовали с поставок интерьеров, с 2009 года - выхлопных систем, затем в 2011 году стали поставщиком автомобильных сидений

- Почему именно вы стали поставщиком этих автомобильных компонентов?

- АВТОВАЗ работает со множеством поставщиков автокомпонентов, мы одни из них и ценим это сотрудничество. Здесь, наверное, правильнее ставить не вопрос «почему вы…», а обратить внимание на критерии, по которым автогигант выбирает своих поставщиков. В частности, мы стали партнером АВТОВАЗа в тот момент, когда предприятие делало очень важный шаг в своей истории. А именно запускал множество новых проектов и испытывал потребность в поддержке поставщиков мирового уровня - тех, у которых есть мощная техническая экспертиза, знание стандартов и умение соблюдать их, готовность предлагать и разрабатывать решения, а также способность соответствовать новым экологическим стандартам. У Форесии все это было: на сегодня компания на мировом рынке уже более двадцати лет, опыт сотрудничества с ведущими мировыми автопроизводителями - более чем богатый. Уже тогда, в 2005 году, каждый третий автомобиль в мире был оснащен продукцией Faurecia. Конечно, и для нас было очень интересно стать партнером крупнейшего российского автопроизводителя, тем более что впереди было множество интересных проектов.

По данным аналитиков, каждый третий автомобиль в мире создан с использованием технологий международной группы Faurecia.

- Насколько значимым является для компании партнерство с ПАО «АВТОВАЗ» и почему?

- Вопрос можно вполне оставить риторическим: сотрудничество с флагманом отрасли всегда стратегически важный момент. На сегодня не менее половины нашего продуктового портфеля и объемов продаж - это поставки на АВТОВАЗ.

- Насколько серьезно цифры объема поставок на тольяттинский автозавод скорректировались в этом году по сравнению с прошлым?

- По нашим прогнозам, ситуация с коронавирусом и множественные ограничения, которые он принес, приведут к сокращению объемов поставок на 25 - 27% в этом году. Это очень существенная цифра. Но данный показатель - результат общей ситуации в стране. COVID-19 сильно ударил по покупательской способности населения, привел к сокращению спроса на автомобили. Автомобильная отрасль всегда была очень чувствительной к таким моментам. К счастью, у нас сохраняются большие планы в части сотрудничества с АВТОВАЗом, мы верим, что снижение спроса - временная трудность.

- Как в целом вы можете оценить влияние пандемии на автомобильный кластер, и как, по-вашему, ситуация будет меняться в ближайшей и отдаленной перспективе?

- Автомобильная промышленность в России, как и во всем мире, столкнулась сегодня с комплексом проблем на фоне распространения новой коронавирусной инфекции. Так, продажи автомобилей в ключевых европейских странах в марте - апреле 2020 года упали на 61 - 97%, а прогнозы снижения европейского рынка по году в целом на 25,7% свидетельствуют о тяжелейшем кризисе спроса и потребительских настроений, нарушении цепочек поставок, имеющем долгосрочные последствия. В Российской Федерации наблюдается аналогичная ситуация. По данным ведущих аналитических агентств, в 2020 году снижение рынка оценивается от 38% (оптимистичный сценарий) до 53% (пессимистичный сценарий) относительно уровня 2019 года. Прогнозы снижения рынка на уровне 45 - 48% подтверждаются также и ключевыми производителями автомобилей и автокомпонентов. Таким образом, автомобильная промышленность России стала одной из наиболее уязвимых отраслей и наиболее пострадала от принятых ограничительных мер. Автомобильная промышленность, к сожалению, очень чувствительна к разного рода кризисам. Кроме того, как показывает статистика, выход автомобильной промышленности из таких кризисов всегда длительный, три - четыре года, и не всегда характеризуется полным восстановлением. Тем не менее мы надеемся выйти на прежний уровень к концу 2021 - началу 2022 года.

Компания представлена в мире более чем 300 заводами в 35 странах. Команда международной группы Faurecia состоит из более чем 100 тысяч профессионалов.

- Нуждается ли автомобильная отрасль в России в государственной поддержке? Какие меры поддержки вы считаете уместными или рассчитываете, что компании самостоятельно справятся с ситуацией?

- Поддержка однозначно нужна. Автомобильная отрасль - одна из ключевых в стране, а в нашем регионе - особенно. Эта промышленность во всех странах, в том числе в Российской Федерации, определяет уровень технического, технологического и инновационного развития и одновременно выступает индикатором «здоровья» экономики и промышленности страны. С учетом мультипликатора автопрома одно рабочее место на сборочном заводе создает дополнительную занятость от 5 до 10 человек на производствах автокомпонентов и в смежных отраслях (субкомпоненты, сырье, материалы, металл, оснастка, инжиниринг, сервис и обслуживание и пр.). Поэтому поддерживать однозначно надо. Уже принятые государством меры по стимулированию спроса, безусловно, очень своевременны и окажут благоприятное воздействие на рынок, однако они будут иметь эффект лишь спустя несколько месяцев. За это время автомобильная промышленность столкнется с серьезными нарушениями цепочек поставок, вызванными отсутствием у поставщиков денежных средств для продолжения производства, выплат заработной платы, налогов, обслуживанием кредитов, расчетов с субпоставщиками и пр. Данные факторы приведут к невозможности выпуска готового продукта отрасли - автомобиля. И если для автопроизводителей определенные меры поддержки уже существуют, то для предприятий автокомпонентной отрасли и смежных отраслей, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства, в настоящее время специализированных мер поддержки еще не предусмотрено. И это, безусловно, надо исправить. Только задумайтесь, по данным Кластера автомобильной промышленности, в автокомпонентом секторе занято около 190 тыс. человек. Численность практически эквивалентна персоналу, занятому на основных автомобильных заводах в России. Поэтому меры поддержки для таких предприятий просто необходимы. На текущий момент, по данным Кластера автомобильной промышленности, лишь треть предприятий - производителей автокомпонентов (из более чем 1 000 компаний) считают, что смогут с той или иной вероятностью самостоятельно преодолеть кризис, остальные 2/3 имеют огромные риски обанкротиться при отсутствии мер эффективной государственной поддержки. Добавьте к этому нарастающий дефицит ликвидности, недоступность заемных ресурсов, и получается высокая вероятность срыва поставок автокомпонентов и, как следствие, остановки главных конвейеров на автомобильных заводах. Мы, как компания, очень плотно работаем с представителями органов государственной власти, сотрудничаем с Кластером автомобильной промышленности страны и региона, работаем с Ассоциацией европейского бизнеса, чтобы обратить внимание на эти аспекты. Как первый шаг мы видим включение производства автокомпонентов в перечень отдельной отраслью или установление минимальных значений отраслевых показателей для автомобильной промышленности, чтобы автокомпонентщики тоже могли пользоваться существующими мерами поддержки.

О том, чем живет компания, что планирует реализовать в ближайшие годы, рассказал вице-президент компании Лукаш Бабущка.

- Планируете ли вы расширять свое взаимодействие с тольяттинским автозаводом?

- Мы очень активно работаем по запуску новых платформ для производства автомобилей, выпуск которых планируется в 2021 - 2024 годах. Мы получили номинации на производство автокомпонентов по всем нашим бизнес-группам - сиденья, выхлопные системы, детали интерьера. Таким образом, планы на расширение сотрудничества уже реализуются. И надеемся, что партнерство будет набирать обороты. В качестве свидетельства нашим планам - инвестиционный проект по строительству нового завода в особой экономической зоне Тольятти, который мы не приостановили ни на день, несмотря на ситуацию. На этом заводе будут традиционные для Faurecia Russia и новые производственные линии, предназначенные в том числе и для выполнения заказов АВТОВАЗа

- Как часто обновляется модельный ряд предлагаемой вашим предприятием продукции? Отчего это зависит - только от запроса при разработке новых моделей «Лада» или других факторов?

- АВТОВАЗ старается всегда идти в ногу со временем и быстро реагировать на изменение потребительского спроса, предпочтений покупателей. Поэтому процесс улучшений, который, несомненно, затрагивает и нашу продукцию, можно считать непрекращающимся. Мы стараемся также оперативно реагировать на пожелания нашего клиента и предлагать решения, которые устроят конечного потребителя и будут максимально соответствовать современным тенденциям.

- Изменился ли график и формат работы вашего предприятия после пандемии? Некоторые компании сохранили для ряда сотрудников удаленный или частично удаленный график работы. Есть ли такие планы у вас в компании или это технически невозможно?

- Мы предприняли все предписанные меры для предотвращения распространения инфекции, в том числе ввели дистанционную работу для сотрудников, присутствие которых в офисе не является критичным для производственного процесса. К слову, мы продолжаем работать в таком режиме до 31 июля, далее будем принимать решения совместно с нашими сотрудниками. Что касается производства, то мы его буквально перестроили, чтобы обеспечить требуемый уровень безопасности. Пандемия однозначно заставила всех задуматься не только над изменением существующей бизнес-модели, но и над методами и режимами работы. Мы провели опрос сотрудников, узнали их мнение по поводу работы из дома, поняли, что люди видят в этом положительные моменты, при этом не страдает эффективность. И не исключаем, что в скором времени сделаем режим «дом - офис» частью нашей обычной работы и культуры. Для определенной категории сотрудников это вполне доступный вариант: технические возможности есть, бизнес-процессы компании предполагают высокую степень самостоятельности и автономности.

- Насколько современную и качественную продукцию вы предлагаете производителям автомобилей? Какими конкурентными преимуществами она обладает? Планируете ли совершенствовать производственные линии, технологии? Если да, то когда и каким образом?

- Технологии, которыми располагает Faurecia в России, абсолютно соответствуют тем мировым практикам и решениям, которые компания предлагает таким автогигантам, как Volkswagen, Hyundai, Renault, Kia и многим другим. Качество, технологичность - на самом высоком уровне. Помимо традиционных бизнес-направлений нашей компании - сиденья, системы выпуска отработанных газов и детали интерьера автомобилей - мы развиваем свое производство в новых областях. Так, например, электроника, подключаемые автомобили (телематика) - это то, что сейчас очень востребовано на рынке. Технологии Faurecia - это основа для создания конкурентоспособного автомобиля.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Faurecia входит в топ-10 мировых автомобильных компаний с годовым оборотом в 17 млрд евро. Компания является ведущим игроком в направлениях «Экологичные системы», «Интерьеры» и «Сиденья» и признанным, надежным партнером глобальных автомобилестроителей, игроков на рынке экологичных электромобилей, коммерческих автомобилей, городского и общественного транспорта. Приоритетными в развитии Faurecia являются два ключевых направления: устойчивое развитие мобильности (Sustainable Mobility) и умная жизнь «на борту» автомобиля (Smart life on board). В рамках данных приоритетов компания разрабатывает решения для эффективности использования топлива и защиты воздуха от загрязнений, а также предлагает решения для формирования единой, многофункциональной и «умной» панели управления в автомобиле.

СПРАВКА «КП»

Faurecia - одна из лидирующих технологичных автомобильных компаний в мире - представлена в России производственными площадками в городах Тольятти, Санкт-Петербург, Калуга и Луга. На рынке России компания работает с 2005 года, планомерно развивая собственные производственные мощности и наращивая долю в сегменте систем и компонентов для автомобильной промышленности. Основными клиентами компании являются такие гиганты автопрома, как Renault-Nissan, Avtovaz, Ford, Volkswagen, а также Mitsubishi, PSA и многие другие. Faurecia в России специализируется на разработке и производстве сидений как с ручным, так и с автоматическим механизмами регулировок, а также другой продукции для создания комфорта в автомобиле (заводы в СанктПетербурге и Тольятти). Кроме того, компания производит широкую номенклатуру приборных и дверных панелей, центральных консолей и акустических модулей для российских и зарубежных автомобильных компаний (заводы в Калуге и Луге). Еще два завода в Калуге и Тольятти производят выхлопные системы автомобилей по технологии, обеспечивающей сохранение энергии, снижение негативного воздействия выбросов на окружающую среду и уровня шума. Российская команда Faurecia насчитывает около полутора тысяч человек, работающих на принципах динамизма и предприимчивости. Рост и эффективность лежат в основе развития каждого сотрудника и компании в целом. Устойчивое финансовое положение и стратегическое планирование в четком соответствии с мировыми тенденциями автомобилестроения обеспечивают Faurecia в России широкие перспективы для развития бизнеса.