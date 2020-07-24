Коронавирус в Самарской области, последние новости на 24 июля 2020 года: жителям порекомендовали больше спать и сделать прививку

Число зараженных коронавирусом в Самарской области неуклонно снижается, поэтому последние новости на 23 июля можно считать вполне позитивными. За сутки заболели только 49 человек, большая часть из них - в Самаре. Всего в областной столице к этому часу 3164 заболевших с начала пандемии, в Тольятти - 1369.

Среди муниципальных районов лидируют Волжский и Ставропольский, что вполне объяснимо близостью к крупным городам, Красноярский, который тоже очень хорошо сообщается с Самарой. 45 больных в Кинель-Черкасском районе, 25 - в Исаклинском, 35 в Кинельском. На интерактивной карте можно посмотреть, где болеют больше всего.

Статистика коронавируса в Самаре

Всего сейчас в регионе 6538 случаев коронавируса, 4256 человек выздоровели, 78 скончались. Накануне умерла женщина с проблемами сердца, до этого два дня умирали здоровые люди.

Регион уже практически живет своей жизнью: работают рестораны и кафе, фитнес-центры, разрешено проводить спортивные соревнования. Открыты пляжи и набережная - а в жару людям ничего больше особенно и не нужно. Уже в начале августа в регион будут привозить организованных туристов на поезде, а с 1 августа могут открыть зарубежные перелеты. Кроме того, в расписании появляется больше рейсов до Анапы, запускают новый рейс в Екатеринбург.

А тольяттинские врачи горбольницы №5 опубликовали на сайте статью, как лучше подготовить организм ко второй волне коронавируса - если она будет. Жителям рекомендуют умеренные физические нагрузки, продолжительный и здоровый сон, прививку от гриппа и правильное питание с большим содержанием белков и меньшим жиров.