Депутат в бане и жадный неплательщик налогов: с кем приходится иметь дело самарским следователям

Тот самый второй отдел следователей по особо важным

25 июля в России отмечается День сотрудника Следственных органов. В Самарской области во втором следственном отделе по расследованию особо важных дел сегодня служат 12 человек, четверо из них женщины. В 2017-2019 годах служба прогремела на всю страну раскрытием резонансных преступлений. Руководит отделом полковник юстиции Александр Супрун, а на работу сюда попасть непросто – берут только лучших и самых преданных работе. В преддверии праздника мы поговорили со следователями, а они вспомнили самые интересные моменты из своей работы на протяжении двух лет.

«Депутат закрылся на пару часов в бане и просил всех о помощи»

Следователь 2 РОВД Виталий Тюленев вспоминает о деле самарского депутата, которого обвиняли в коммерческом подкупе руководителя фонда капремонта Самарской области. Привести его в суд было очень сложно, ведь от следствия он скрывался то в больнице, то за границей.

- А когда мы пришли к нему, он закрылся в бане и вызванивал всех своих знакомых и просил о помощи. Однако его задержали, а потом арестовали. Но на этом так называемые выходки обвиняемого не закончились – на судебные заседания при избрании и продлении меры пресечения, адвокаты или родственники депутата приглашали, то главного муфтия, то представителей православной церкви, а они, в свою очередь, призывали судью освободить обвиняемого из-под стражи. Одно из продлений срока содержания под стражей проходило в день крещения, и представитель православной церкви вместо проведения Праздничной службы, пришел на судебное заседание, чтобы убедить суд отпустить обвиняемого, - рассказывает Тюленев.

«Никто не верил, что столь влиятельные люди могут оказаться за решеткой»

Как о своей победе в отделе вспоминают о громком картельном уголовном деле. Приговор по нему вынесли летом 2019 года, и он стал беспрецедентным не только в области, но и в России. Впервые фигурантами стали чиновники областного министерства здравоохранения и поставщики дорогостоящей медицинской техники. Приговором суда бывшему заместителю министра здравоохранения Альберту Навасардяну и директору ООО «Современные медицинские технологии» Сергею Шатило назначили наказание в виде реального лишения свободы.

Следователь Ильдар Тахаутдинов и сотрудники УФСБ и УФАС тщательно поработали, все задокументировали и выяснили все детали. В результате, следствием и судом установлено, что Шатило заключил с основным конкурентом (по получению государственного контракта) договор субподряда, ограничивающий конкуренцию, на техническое обслуживание медицинского оборудования на общую сумму 180 миллионов рублей. После этого, директор ООО «СМТ» заключил государственные контракты с 23-мя учреждениями здравоохранения Самарской области.

Александр Супрун рассказывает, что участники уголовного судопроизводства пытались оказать влияние на следствие и суд вплоть до вынесения приговора суда. Никто не верил, что столь влиятельные люди могут оказаться за решеткой. Во время выступления в суде адвокат одного из подсудимых назвал обвинение «сифилисом юридической мысли».

Но следователи уверены, что доведя дело до конца, поступили правильно и по закону.

- Однако, несмотря на насмешки адвокатов - приговор стал прецедентом для России, ранее такие уголовные дела судом не рассматривались. По просьбе руководителей других субъектов, приговор по уголовному делу был направлен для применения в процессуальной деятельности - рассказывают они.

«Имущества было на сотни миллионов, а долг – 13 млн рублей. Но он сел»

- По одному из налоговых дел была очень странная для меня ситуация, - вспоминает Александр Супрун.- Обвиняемый, который был уже в преклонном возрасте, имел недоимку в размере около 13 миллионов рублей, а имущества у него было арестовано на несколько сотен миллионов, но возмещать ущерб он все равно отказался и оказался в местах лишения свободы.

Часто обвиняемыми по уголовным делам, которые расследуются следователями 2 РОВД становятся обеспеченные и влиятельные жители Самарской области, которых, как правило, защищают не по одному, а по два и три адвоката, на следователей отдела порой начинается активная «медийная атака» в СМИ. С этим тоже приходится бороться – или стараться не замечать. Тем более всегда есть возможность отдохнуть душой дома: два следователя – многодетные мамы – Оксана Тенетова и Наталья Бутырева, которых дома с нетерпением каждый вечер ждут пятеро и четверо детей. К слову сказать, Оксана Тенетова в 2016 году завоевала титул – Миссис Самара. У некоторых следователей мужчин – трое детей. У руководителя и заместителя отдела Вадима Маслова по двое. А в общей сложности у всех сотрудников – 24 ребенка, «акая своеобразная футбольная команда- с улыбкой говорят сами сотрудники.

СПРАВКА КП

За последние годы следователи отдела направили в суд десятки резонансных и сложных уголовных дел в отношении высокопоставленных сотрудников полиции, ФСБ, прокуратуры, депутатов, сотрудников администраций, областных департаментов, министерств и ведомств, областного фонда капремонта, директоров крупных промышленных предприятий, в том числе Нефтегорского ГПЗ, РКЦ «Прогресс» (сотрудники которого причинили ущерб государству в общей сложности на несколько миллиардов рублей).

Можно вспомнить и уголовные дела о налоговых преступлениях по многомиллионным недоимкам, по которым именно в Самарской области судьи стали приговаривать злоумышленников к реальным срокам лишения свободы.

Сейчас проводится процедура по возбуждению уголовного дела в отношении судьи районного суда, а в отношении одного судьи уже вынесено положительное решение ККС.