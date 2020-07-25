«Им даже паспорта сделали!»: в самарском кафе сыграли свадьбу два енота-полоскуна

Защищает людей и енотов

Необычная свадьба на днях была сыграна в Самаре. В роли жениха и невесты выступили еноты Бэрри и Артиша. Церемония прошла в тайм-кафе, где они проживают, а история любви у зверьков такая романтичная, что хоть кино снимай.

Закончилась церемония танцами ФОТО "Лесная братва"Фото: Предоставлено "Комсомолке"

— Наш Бэртран, он же Бэрри, по натуре своей добряк, не позволяет обижать слабых. Если, например, пришли люди, и какой-нибудь енот-недотепа напугал их, то грозный Бэрр тут же возникает и начинает ругаться, бурчать, изогнувшись, как кот перед боем. Енот-обидчик сразу отступает, — рассказывает корреспонденту «КП-Самара» организатор заведения Татьяна Артемьева.

И защищает Бэрри не только гостей, но и новобранцев. Все прибывающие в енотокафе полоскуны попадают под его покровительство. Он заботится о них и становится учителем для юных собратьев. Также случилось и с Артишей.

Разбитое сердце и новая любовь

Другие еноты пока свои отношения не узаконилиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Она вместе с другими енотами поступила к нам в прошлом году, когда умерла их хозяйка. боялась всего, долго сторонилась всех. Бэрр ее оберегал, делился вкусненьким, сладостями, которые нагло отбирал у посетителей, — продолжает Татьяна. — Артиша осваивалась, привыкала к другим енотиками, хотя было это и не просто.

Ничего кроме помощи Бэртран тогда предложить не мог. Да и как, ведь он был в паре с красоткой-брюнеткой Джерри. Правда, та вскоре разбила кавалеру сердце и положила глаз на другого хищника — Макса, который стал очередным участником «Лесной братвы».

В кафе сейчас живут 13 полоскуновФото: Светлана МАКОВЕЕВА

От гостей еноты ждут ласки и угощенийФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Бэрри грустил не долго. Артиша ходила за ним хвостиком, робко, осторожно, укладывалась спать рядышком, укладывая свою рыжую головку на его мягкую черную спину, — делится наша собеседница. — Он же помогал ей чистить шкурку и проминать еду, ведь у нее вырваны клыки и спилены зубки под человеческие, она не могла полноценно кушать и вычищать себя. А еще Бэрр обнимал ее, когда она курлыкала не в духе, облизывал ей личико. Казалось, порой, что они целуются!

Решили женить после рождения детей

А спустя несколько месяцев хозяев хищников ждал сюрприз. Артиша родила трех прекрасных енотиков. Бэртран за ними приглядывал методом кнута и пряника. И на пузике позволял спать, и за озорничество давал подзатыльники.

Любопытные зверьки проверяют все вещи своих посетителейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

За время карантина еноты соскучились по людямФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— И раз у них так много схожего с людьми в социальном плане, и семья создалась, нам пришла в голову идея — «почему бы это не узаконить?», — объясняет Татьяна. — Решили сыграть свадьбу! Пригласили детишек из приемных семей и в тесном кругу провели акт бракосочетания, даже заказали копии паспортов с данными енотов! Самара стала первым городом в России, а, может, и в мире, где еноты на вопрос «согласны?» ответили «урр и курлык».

Последнему малышу Бэрри и Артиши еще не придумали имяФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сами животные восприняли все происходящее очень позитивно. Еще бы, ведь внеочередной банкет им всегда в радость.

Сейчас у Артиши и Бэрри в родной «Лесной братве» медовый месяц. Кроме них и их малюток там живут еще 11 енотов-полоскунов. О свадьбах они вряд ли думают, а вот гостей ждут всегда. Особенно с какими-нибудь вкусняшками!

В Самаре еноты сыграли свадьбу.

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