«Мы видим, как они соскучились!»: как пережили пандемию обитатели знаменитой самарской котейни

Не созревших сюда не привезут

Пандемия коронавируса не самым лучшим образом сказалась на жизни многих. Среди недовольных не только люди, но и коты. Журналисты «КП-Самара» в этом убедились лично, побывав в котейне под названием «Чукотка», где живут питомцы из приюта «Надежда».

— Когда все это началось, остались тут. Конечно, каждый день за ними ухаживали наши сотрудники. Но ребята все равно скучали, когда к ним приходили — покормить, помыть, причесать — они все в нетерпении скапливались у двери и ждали, когда же войдет человек, — рассказывает руководитель зооцентра Амаль Баева.

На карантине котам было скучноФото: Предоставлено "Комсомолке"

С гостями кошки из "Чукотки" ладят, но не всеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сегодня в «Чукотке» 47 животных. У каждого своя кличка и свой ошейник, причем если красный — то будьте осторожнее, такие четырехлапые не всегда отреагируют приветливо на вашу ласку, они очень привередливые и осторожные.

У котов есть все удобства, но домой они все-таки хотятФото: Светлана МАКОВЕЕВА

За животными ухаживают, их моют, причесывают, проводят другие важные процедуры. Ночуют они в специальной «потайной» комнате, дорогу в которую знают каждый. Тут все коты из «Надежды», стерилизованные и готовые к жизни дома. Если воспитанник приюта еще не созрел к существованию в обществе, его в «Чукотку» не привезут.

Коты с тяжелой судьбой

У каждого из жителей котокафе своя история, как правило, грустная. Кого-то принесли в приют хозяева, которые по тем или иным причинам больше не могут ухаживать за своим любимцем. Другие сами пришли к учреждению. Третьих подобрали кураторы на улице.

Василиса - дама с характеромФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Так, Василисе уже около 13 лет. Она вообще сначала прибилась к собачьему приюту и жила вместе с песиками, вместе с ним ела, гуляла и спала.

Леха порой ведет себя как собакаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Похожая ситуация и Лехи. Он теперь даже ведет себя как собака, гоняет кошек. А вот с людьми ладит прекрасно, очень контактный парень.

Нейла потеряла хозяйку, а потом и домФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нейле 6-7 лет. Породиста, красивая кошка. В жизни ей не очень повезло. После смерти хозяйки ее детям она оказалась не нужная и попала сначала в «Надежду», а потом и в «Чукотку».

Мадам почти нашла хозяев, но не срослосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мадам недавно забирали домой, она жила у семейной пары, все было хорошо, но вмешались обстоятельства. У четы появился ребенок, у которого на питомца была аллергия. Выбора у хозяев не оставалось.

Джесси сильно изменилась в котейнеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

С черно-белой Джесси в котейне и вовсе случилось перевоплощение.

— Когда я устроилась, она была очень пугливая. Боялась людей, не выходила к ним, пряталась в углу, — вспоминает администратор Екатерина. — Мы с ней потихоньку общались, ладили, я ухаживала за ней. И сейчас Джесси очень контактная! Никого не боится и очень любит людей.

Они все ждут хозяев!

И так здесь у всех. А цель одна у сотрудников «Чукотки» одна — найти для своих котов и кошечек заботливых хозяев.

Яхонт - новичок в котокафеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Все эти коты и кошки приспособлены к жизни в доме. Раньше по 10-15 животных в месяц забирали домой, но сейчас, из-за коронавируса, к нам приходят меньше гостей. Надеемся, что вскоре это исправится. Наши котята очень скучали по людям на карантине! — делится Амаль Баева.

Кошки любят поигратьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Некоторые предпочитают наблюдать за красавцами с улицыФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сам формат заведения построен на том, чтобы условия в нем были максимально близко к домашним. Сюда можно прийти, пообщаться, попить кофе или чай, поиграть и, возможно, выбрать себе пушистого друга на долгие годы!

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