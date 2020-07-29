«После матча меня встретил ОМОН»: верному фанату «Крыльев Советов» запретили ходить на футбол из-за маски на подбородке

Дмитрий Мартынов собирается обжаловать решение суда Фото: Предоставлено героем публикации

Всегда помогал охране рассказывать о мерах безопасности

Тяжелые времена переживают не только самарские «Крылья Советов», но и их болельщики. 32-летний Дмитрий Мартынов, с 2000 года неизменно посещающий матчи любимой команды, ближайшие 18 месяцев на игры «КС» попасть не сможет. Более того, после своего последнего похода на футбол он обязан выплатить государству штраф в 10 тысяч. Причина такого развития событий — маска, снятая на трибунах. Наказание стало даже несколько показательным, ведь наверняка в тот жаркий день маску снимал не только Дмитрий.

Началось все с того, что Дмитрий вместе с друзьями в жаркий — плюс 32 градуса — летний день, 15 июля, отправился на «Самара Арену» поддержать «Крылья» в важнейшем поединке с грозным «Краснодаром». Он — «заряжающий» на фанатской трибуне, в предыдущих посткоронавирусных играх всегда помогал охране донести до присутствующих информацию о важности соблюдения социальной дистанции и мер безопасности. В этот раз все пошло по-другому.

Самарец и сам говорил о важности ношения масок на трибунах Фото: Предоставлено героем публикации

— На входе всем мерили температуру, мои показатели были в норме. Был в маске и перчатках. В чаше стадиона я снял перчатки, их ношение было абсолютно немыслимым в такую жару, — вспоминает Мартынов. — Да и на предыдущих играх на их наличие стюарды на это не обращали никакого внимания. То же самое касалось и масок. Ее наличие было формально обязательно, но по факту охрана к ее ношению на подбородке относилась с пониманием, многие из них ее носили так же из-за невыносимых погодных условий.

В первом тайме мужчина пошел на сектор активной поддержки и маску убрал в карман. Примерно на 15-й минуте к нему обратился стюард и сделал замечание. Поклонник «КС» спорить не стал и исправился. Лишь иногда он приспускал накладку на подбородок, чтобы подышать. Так продолжалось до финального свистка.

После обращения стюарда фанат надел маску Фото: Предоставлено героем публикации

— Я пошел на выход, на стилобате меня уже ждали несколько сотрудников полиции в штатском и порядка 30 бойцов ОМОНа в полной экипировке, — говорит Дмитрий. — Мне сообщили, что я задержан за отсутствие маски на лице.

«Это какой-то сюр»

Нарушителя отвели в подтрибунное помещение, где уже ждали правоохранители. Там у него взяли объяснение. По словам самарца, женщина, которое это сделала, сначала заявила, что не видит состава преступления, а потом — после нескольких звонков — изменила свое мнение:

— Не отпуская телефон от уха, искала какие-то правила поведения и распечатки статей КоАП. В итоге она вдруг начала видеть в моих действиях статью 20.31 часть 3. А это на минуточку грубое нарушение правил поведения, с угрозой жизни и здоровью окружающих и не подчинение требованиям стюардов. Я сразу погуглил — это арест до 15 суток, штраф до 30 тысяч и отлучение от футбола до 7 лет. За то, что был без маски. Я подумал, это какой-то сюр.

Дмитрий не согласен с доводами, представленными в протоколе против него Фото: Предоставлено героем публикации

Любитель самой популярной игры с мячом в какой-то момент даже испугался, что его отправят в изолятор, но через несколько часов его все-таки отпустили домой — с повесткой. Дмитрий понимал, что на этом все не закончится, и поехал срочно проверяться на Covid-19. Результаты оказались отрицательными. Он явился с этим тестом в полицию, где участковый Александр Самаркин на него составил протокол. Горожанин с ним не согласился, но дело тем не менее ушло в Кировский районный суд.

Процесс, в котором председательствовал судья Мокеев, растягивался. Заседания переносились с одного дня на другой, в частности из-за того, что не получалось воспроизвести запись с видео, где якобы зафиксировано доказательство вины фигуранта. Что касается объяснений последнего о своем поведении, то к ним служители Фемиды относились критически.

— Я поясняю, что маска у меня была, а снимал ее только, чтобы подышать, поскольку я человек большой, к тому же после пандемии прибавивший несколько килограммов, имел некие проблемы с дыханием в маске на жаре, — делится Дмитрий. — Судья же мне на это сказал: «А зачем ты, имея проблемы с дыханием в маске, вообще пошел на футбол?» Я ответил, что я из тех, кто просто любит эту игру и эту команду, которая проигрывает кому попало и время от времени вылетает в ФНЛ.

На заседаниях молодой человек маску не снимал Фото: Предоставлено героем публикации

На обвинения в угрозе чужим жизням, подсудимый показывал справку о своем здоровье, однако и она не сыграла особой роли. Показания давали и свидетели. В частности, тот самый стюард, который обращался к Мартынову на трибуне. Характеристику, по просьбе молодого человека, на него написали и в «КС». Правда, там, к удивлению болельщика, написали, что он не соблюдал дистанцию и масочный режим.

Неожиданная помощь от вратаря «Крыльев»

На финальных слушаниях видео все-таки удалось просмотреть. Судья признал Дмитрия Мартынова виновным в административном правонарушении и вынес ему наказание — 10 тысяч рублей штрафа и «бан» на посещение матчей на 18 месяцев.

— На мой взгляд, очень странная история. Опасная для всего российского футбола. На любом матче людей теперь могут задерживать и отлучать от футбола пачками. Сейчас мы находимся в процессе апелляции, — рассказал Дмитрий корреспонденту «КП-Самара».

Добавим, что ситуация уже вызвала большой резонанс. Недоумение в отношении случившегося высказал представитель горячей линии футбольных болельщиков Олег Семенов.

— Почему отдельные футболисты, тренеры команд, которые не соблюдали социальную дистанцию, бросали свои майки, жали руки болельщикам, в том числе и на стадионе «Самара Арена», отделывались только штрафами? Болельщику же за эту «угрозу» прописали не только денежное взыскание, но и «бан», — не понимает он.

Мартынов заводил трибуны еще на стадионе "Металлург" Фото: Предоставлено героем публикации

Отреагировали и в стане зелено-бело-синих. Вратарь «Крыльев Советов» Евгений Фролов лично связался с Дмитрием и предложил оплатить за него этот «нелепый штраф».

Рассмотрение жалобы Мартынова еще не назначено. Сам он надеется, что вердикт изменят, а здравый смысл восторжествует. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.