2020-07-28T11:53:27+03:00
Здоровье

Заболевания молочной железы: как диагностировать в Самаре

Прогноз зависит от стадии заболевания и ранняя диагностика и своевременное лечение доброкачественных заболеваний молочных желёз может быть мерои профилактики
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Как диагностировать рак молочной железыКак диагностировать рак молочной железы
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Рак молочнои железы занимает лидирующую позицию среди злокачественных новообразовании у женщин. Прогноз зависит от стадии заболевания и ранняя диагностика и своевременное лечение доброкачественных заболеваний молочных желёз может быть мерои профилактики. Подробнее об этом рассказала врач-онколог группы компаний "Мать и Дитя" ИДК г. Самара Татьяна Бухарова.

Кому нужно проходить диагностику молочных желез?

- все женщины должны проходить официальную оценку риска рака молочной железы (клиническое обследование у врача) в возрасте 25-30 лет, такие обследования должны проводиться регулярно;

- женщины со средним риском РМЖ должны проходить маммографию, начиная с 40 лет, женщинам со средним риском и высокой плотностью тканей молочных желез следует рассмотреть возможность проведения дополнительной визуализации;

- женщинам с высоким риском РМЖ (выявленная генетическая мутация, облучение грудной стенки в подростковом и молодом возрасте), необходимо проходить скрининговую МРТ ежегодно, начиная с 25 лет, скрининговую маммографию ежегодно, начиная с 30 лет;

- женщинам с высоким риском РМЖ из-за негативной семейной истории или с риском, превышающим популляционный (по одной из моделей риска), необходимо проходить маммографию ежегодно, начиная с 35 лет, дополнительную визуализацию — в соответствии с рекомендациями врачей;

- женщинам в возрасте 50 лет и старше с низкой плотностью молочных желез необходимо проходить маммографию ежегодно;

- женщинам моложе 50 лет с высокой плотностью молочных желез или РМЖ в анамнезе необходимо проходить маммографию и дополнительные обследования ежегодно, в соответствии с рекомендациями врача.

Клиника "Мать и дитя" давно занимается репродуктивным здоровьем женщин. ЭКО это медицинская процедура , которая имеет свои показания, противопоказания и риски.

Диагноз рак - тяжелое испытание в любом возрасте, но в молодом возрасте лечение этого заболевания, может добавить и еще одну большую проблему - бесплодие.

Сейчас женщины позже принимают решение о том, чтобы завести ребенка. И часто онкологию у них находят раньше, чем наступает беременность. Это может создать проблему с репродуктивной функцией.

После излечения от рака, пациенты могут столкнуться со следующей проблемой - потерей фертильности( возможности забеременеть).

Многие молодые женщины, столкнувшиеся с онкозаболеванием до рождения ребёнка, захотят иметь детей в будущем, они должны знать, что это возможно, но подумать об этом нужно до начала лечения. Какие вопросы нужно задать врачу онкологу до начала лечения онкологического заболевания:

- Узнать диагноз

- Уточнить прогноз

- Уточнить план лечения

- Обсудить риск потери фертильности (если заинтересованность есть).

- Обратиться к репродуктологу ( если это не актуально- начать лечение онкологического заболевания).

Взять заключения онколога об отсутствии противопоказаний к стимуляции.

После завершения лечения злокачественного образования необходим период наблюдения ( от 1 года до 5 лет) , с регулярным обследованием у онколога.

В это же время необходима и консультация гинеколога с целью подбора контрацепции.

Планировать беременность можно будет через 1-5 лет.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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