Семья Сидоровых их Хворостянского района вновь оказалась в центре скандала. В прошлом году многодетного отца обвиняли в ненадлежащем воспитании троих сыновей из-за того, что они не ходят школу, не смотрели мультики про Чебурашку, зато говорят на трех иностранных языках, поют, играют на музыкальных инструментах и вяжут крючком.В этом году семью заподозрили… в наркомании. Поводом для этого стали публикации 16-летнего Вовы в соцсети. На фото – шприц, наполненный какой-то зеленой жидкостью и два граненых стакана, подпись к фото – «Вот так вот лечусь...». На следующем фото – тот же шприц и ремень, подпись – «Чувствую себя уже гораздо лучше. Эта штука реально помогает». На третьей фотографии – шприц, наполненный чем-то красным, подпись к ней гласит: «Когда на рыбалке не весело, я пользуюсь такой штукой. Вштырит быстро, жалко что недолго. Цена договорная».Последняя из этих публикаций была сделана 28 декабря, и вскоре у семьи начались проблемы:- Вчера Вова ходил в центр села. Там уже вовсю обсуждают его фотографии и делятся скриншотами его страниц. В основном напирают на то, что он наркоман, если публикует фотографии шприцов, на него даже написали заявление в полицию, вчера звонил участковый, вызывал на допрос, но я сказал, что мы не приедем, потому что болеем, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» глава семьи Иван Сидоров.О том, что вся семья слегла от неведомой заразы, он в соцсетях написал еще несколько дней назад: посетовал, что в удаленном от центра маленьком селе тяжело с врачами и лекарствами. «Скорая помощь», по его словам, везти их в больницу отказалась, вот глава семьи и просил у пользователей соцсетей советов по лечению так называемыми народными методами. В ход пошли смородина, малина, мёд, изюм, семечки абрикоса и алоэ.- Сын выдавил сок алоэ в рюмку, но я потерял пипетку. Поэтому он наполнил соком шприц брызгать в носы. На радостях от своего ума опубликовал фотки в ВК. На одном из них в кадр попал ремень. В результате на сына кто-то написал заявление в полицию, - объясняет Иван Сидоров. – Последнее фото вообще сделано на рыбалке: в шприц набирается печеночная кровь и вштыривается в прорубь для приманки окуня. Сын часто выкладывает в группу про рыбалку свои способы «тихой охоты», его посты по сотне тысяч просмотров набирают, и ни разу его никто в наркомании не обвинил. У нас в селе, видимо, какой-то свой взгляд на жизнь.Глава села Новотулка подтвердила корреспонденту «КП-Самара»: да, местные жители действительно пришли в негодование от постов 16-летнего подростка.- Несколько человек ко мне уже приходили, показывали эти фотографии, мое население в шоке, вы почитайте комментарии под этой публикацией, - признала Ольга Леонова. - Не знаю, кто уж там заявление написал, я думаю, это увидели службы. Мне тоже звонил участковый по этому поводу. Я с Вовой я разговаривала, он объяснил мне, что именно на фото. Вот я и удивилась: «Ну нельзя же так. Так бы и написал, что у вас нет пипетки, пользуетесь народными средствами». Он обещал, что перепишет, но так и не сделал этого.Иван Сидоров, между тем, сыну запретил переписывать свой пост: мол написал - отвечай. Тем более, что ничего криминального, на его взгляд, в написанном нет.В полиции на момент публикации факт обращения насчет семьи Сидоровых пока не подтвердили. В областной прокуратуре пообещали, что проведут проверку. Похоже, что новогодние праздники в Хворостянском районе будут полны новых событий и впечатлений. Будем надеяться, что приятных.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Нам нужен миллион!» Как живет отец с тремя сыновьями, которых грозились отобрать из-за нежелания ходить в школуСемейство Сидоровых на собственной шкуре почувствовало, что такое горе от ума и каково это - быть белой вороной на селе (подробности)Отец боится, что у него заберут сыновей за то, что он научил их программировать, говорить на трёх языках и вязать крючкомВ сельской школе не хотят проблем из-за продвинутых ребят, переехавших из Сербии и живущих с отцом без телевизора и мультиков про Чебурашку (подробности)