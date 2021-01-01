Закончился 2020 год, год в начале которого в нашей жизни появился коронавирус. Первых больных в регионе нашли в Тольятти в середине марта, сначала казалось, что в России с инфекцией справятся достаточно легко, летом болезнь удавалось сдерживать. Но с наступлением осенних холодов коронавирус в регионе разошелся.И вот сейчас можно уже подвести итоги коронавируса в Самарской области в прошедшем году - на 1 января 2021 года. Новый год мы встречаем не с самыми лучшими показателями. За год коронавирусом заболели 31401 человек. В последние дни практически каждый день находят более 300 человек заболевших. Эксперты очень надеются, что в новом году удастся остановить столь резкий рост. Для этого горожан просят провести новогодние праздники спокойно, желательно в окружении близких и родных людей и на свежем воздухе.В абсолютных цифрах лидируют четыре города: в Самаре заразились 13549 человек, в Тольятти 4696, в Сызрани 1567, в Новокуйбышевске 1020. Также в пятерке антилидеров Кинель-Черкасский район, здесь больше 600 зараженных с начала пандемии.В относительных антилидерах Богатовский, Большечерниговский, Большеглушицкий, Пестравский районы - здесь больше всего заболевших на тысячу человек.За год от коронавируса (это зарегистрированные данные в ЗАГСах) скончались 606 человек. Чуть более печальные цифры по избыточной смертности - за год скончалось больше чем на 5000 человек.В праздничные дни в Самарской области будут работать все ковидные госпитали, будет проводиться диагностика. С режимом работы больниц и поликлиник можно ознакомиться в нашей статье.Главный врач тольяттинской больницы №5 Николай Ренц поздравил коллег с Новым годом и назвал коронавирус коварным и опасным врагом, с которым идет неоконченная война. Он выразил сожаление, что на \\"фронте\\" погибли друзья и сказал, что надеется: следующий год мы встретим с победой.Дмитрий Азаров также поздравил жителей региона с Новым годом и особенно поблагодарил за их беспримерный подвиг врачей.