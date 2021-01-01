Стало известно, какие пенсии в Самарской области в 2021 году получат неработающие пенсионеры и когда пройдет индексация для работающих пенсионеров.Прожиточный минимум неработающих пенсионеров в 2021 году в регионе составит 9320 рублей.С 1 января 2021 года страховые пенсии неработающих пенсионеров вырастут на 6,3%. Также индексация ждет пенсионеров, которые перестали работать в 2020 году. Стоимость страхового балла повысится до 98,86 рублей.Важно, что также повысится доплата для тех пенсионеров, чья пенсия меньше прожиточного минимума. Сначала рассчитают доплату из разницы двух цифр: старая пенсия и новый прожиточный минимум пенсионеров. А потом проиндексируют пенсию и уже к ней прибавят соцдоплату.Социальные пенсии повысят только в апреле - предполагается сделать это на 2,6%. Также с 1 января 2021 года не получат прибавку военные пенсионеры, им начисления проходят по другой схеме. Они получат прибавку в феврале на уровне индекса потребительских цен - сейчас это 3,8%.