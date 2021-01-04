Пока и игроки, и болельщики отдыхают от футбола, отсыпаются и приходят в себя после празднования Нового года, новости продолжают идти. Например, трансферные, или про контрольные матчи. Собрали для вас самые свежи новости из жизни «Крыльев Советов» на 4 января 2021 года.Деятельность «Крыльев» хотят сделать прозрачнойПока в некоторых клубах ФНЛ бушуют скандалы, в некоторых уже вовсю идет перестройка, объявляются трансферы, в «Крыльях» все довольно спокойно. Даже изменения в совете директоров прошли тихо и мирно.Пост главы совета директоров самарского клуба покинул Александр Фетисов, на его место пришел человек из банка «Солидарность» Сергей Аракелов. Впрочем, это случилось еще до Нового года и все прекрасно известно. Но для тех, кто пропустил, краткий конспект плана действий Аракелова:- сделать деятельность клуба прозрачной и открытой;- закрыть долги «КС»;- сделать ревизию финансово-хозяйственной деятельности;- отладить диалог с болельщиками, в том числе и о том, куда будут тратить деньги.12 контрольных матчейДвигаемся дальше. Еще до Нового года «Крылья» объявили, что проведут три сбора во время зимней паузы в ФНЛ. Все пройдут в турецкой Анталии. Во время них самарцы запланировали 12 контрольных поединков. Большая часть соперников по спаррингам еще не известна, но «Крылья» почти точно сыграют со «Спартаком» из сербского города Суботица, с песчанокопской «Чайкой» и «Сочи». Большую часть игр планируют показать на YouTube-канале «Крыльев Советов». Посмотреть матчи можно будет также на сайте samara.kp.ru.Воробьев к нам не поедетТеперь о трансферах. Точнее, о слухах, потому что пока «Крылья» официально не подписывали футболистов и не расторгали контракты. Sportbox.ru уверяет, что «КС» готовы расстаться с Раду Гынсарем и Сафой Хади. Последний за «Крылья» не сыграл ни минуты в этом сезона, но все равно оказался в расширенном списке сборной Ирака.Также по информации все того же sportbox’а, самарцы все еще рассматривают вариант с покупкой Артема Максименко из «Велеса». Ему 22 года и он игрок атаки. С начала сезона Максименко забил девять голов, только один из которых с пенальти. Однако «Велес» не очень хочет расставаться с одним из лидеров.А вот второй бомбардир ФНЛ Дмитрий Воробьев из «Волгаря» в «Крылья» точно не перейдет. Самарцы им активно интересовались, но он выбрал другого лидера Футбольной национальной лиги – «Оренбург».