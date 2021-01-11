«Крылья Советов» вышли из отпуска и улетели на первый сбор в турецкий Белек. В Турции самарцы проведут три сбора, а вернутся только перед кубковым матчем с «Химками», который запланирован на 20 февраля. Рассказывает о последних новостях из жизни «Крыльев Советов» на 11 января 2020.Три контрольных матчаВ рамках первого сбора «Крылья» сыграют в Белеке три товарищеских встречи, две из которых – с иностранными командами. Первый контрольный поединок пройдет ровно через неделю – в понедельник, 18 января. Соперник «КС» - сербский «Спартак» из города Суботица.Во вторник, 19 января, самарцы сыграют с соперниками по ФНЛ «Чайкой» из Песчанокопского. А в четверг, 21 января, подопечные Игоря Осинькина встретятся с софийской «Славией». Болгарскую команду возглавляет прекрасно известный самарским болельщикам Александр Тарханов.Защитник на просмотреВ Турцию с «КС» полетели 25 футболистов. Это Евгений Фролов, Иван Ломаев, Богдан Овсянников, Владимир Полуяхтов, Никита Чернов, Александр Солдатенков, Сергей Божин, Дмитрий Комбаров, Юрий Горшков, Роман Ежов, Данила Смирнов, Денис Якуба, Мехди Зеффан, Владислав Тюрин, Максим Витюгов, Александр Гацкан, Дмитрий Кабутов, Степан Шерстнев, Бахадур Соколов, Владислав Сарвели, Антон Зиньковский, Дмитрий Цыпченко, Максим Канунников, Егор Голенков, Иван Сергеев.К команде пока не смог присоединиться Сафаа Хади. Он находится в расположении сборной Ирака. Еще два футболиста самарцев – Раду Гынсарь и Максим Карпов – восстанавливаются после травм.В Белеке с «Крыльями» тренируется 19-летний белорусский защитник Дмитрий Прищепа. Тренерский штаб сейчас его просматривает.Прищепа – воспитанник «Минска», за который он выступал в прошлом году, также в его карьере был молодежный состав петербургского «Зенита».Голенков уйдет в «Ростов»Похоже, не обойдется и без потерь. «Крылья» планирует покинуть воспитанник самарского футбола Егор Голенков. 21-летний нападающий собирается перейти в «Ростов».- «Крылья» предложили Егору новый, улучшенный контракт ещё в августе. С того самого момента с футболистом велись переговоры - практически в ежедневном режиме. Естественно, мы были заинтересованы в том, чтобы Егор остался в нашей команде. Новый контракт был в разы лучше, сроком на три года, это очень существенное предложение. Однако Егор сделал выбор в пользу «Ростова». До окончания его действующего контракта с «Крыльями» у него остается меньше полугода, он имел право подписать соглашение с другим клубом. Трансфер будет оформлен зимой или летом? Это вопрос переговоров - нужно учесть множество факторов. Если сделка состоится сейчас, то это будет полноценный трансфер. Мы должны все сопоставить и принять решение, которое будет наиболее приемлемым в этой ситуации, - рассказал «Чемпионату» генеральный директор «КС» Евгений Калакуцкий.Пока же Голенков тренируется в Турции с «Крыльями».Болельщики будут влиять на решения клуба«Крылья Советов» запустили новый проект, с помощью которого болельщики смогут влиять на решения клуба. Называется он «Твои «Крылья», но принять в нем участие смогут только владельцы абонементов.- В рамках этого проекта болельщики-владельцы сезонных абонементов на матчи «Крыльев Советов» смогут принять непосредственное участие в работе клуба. Темы для голосования будут открытыми, но голосовать за тот или иной вариант смогут только владельцы абонементов. Результаты будут опубликованы на официальном клубном сайте. Для участия в голосовании всем владельцам абонементов будут отправлены персональные sms-приглашения. Также владельцы абонементов смогут перейти по ссылке – для этого потребуется авторизоваться самостоятельно, - рассказали в пресс-службе самарского клуба.Темы первого голосования уже известны. Это форма на следующий сезон, система лояльности для владельцев абонементов, цели «КС» на ближайшие 5 лет, посещение матчей команды зимой.