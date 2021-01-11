«Крылья Советов» просматривают белорусского защитника Дмитрия Прищепу. 19-летний футболист сейчас тренируется с командой на сборе в турецком Белеке, сообщает пресс-служба «КС».- К 25-ти футболистам, игравшим за «Крылья» в первой части сезона, добавился белорусский защитник Дмитрий Прищепа, воспитанник академии ФК «Минск». С 2017 года Дмитрий выступал за дубль, а в 2018 году дебютировал за основной состав «горожан». В 2019-м на правах аренды перешел в «Зенит», где за полгода сыграл семь матчей за молодежную команду. В прошлом году Прищепа вернулся в «Минск», - уточнили в «Крыльях».В 2017 году Дмитрий Прищепа был признал лучшим игроком Белоруссии до 17 лет.Напомним, все три сбора зимней паузы «Крылья» проведут в Турции. Во время первого сбора самарцы сыграют три контрольных поединка – 18 января с сербским «Спартаком», 19 января с песчанокопской «Чайкой», 21 января с софийской «Славией».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНападающий «Крыльев Советов» Егор Голенков продолжит карьеру в «Ростове»На берега Дона форвард переберется или после окончания сезона, или в это трансферное окно (подробности)