Вся жизнь Анны прошла практически на глазах у соседей: вот вчерашняя девчонка вышла замуж, через несколько лет развелась, вновь поселилась у матери. Наименование «разведенка» к ней вот-вот норовило приклеиться из-за язвительных шуточек Ольги – соседки по лестничной площадке. Женщина вырастила сына, обзавелась внуками и считала своим долгом научить Анну уму-разуму: мол, родила бы хоть для себя, родители бы нянчиться помогли.Анна поначалу отшучивалась, потом пыталась не обращаться внимания, после – огрызалась. Терпение у женщины кончилось 24 мая 2020 года.Сначала соседки мирно пили чай дома у Ольги, на протяжении часа все шло неплохо. Но потом разговор плавно переключился на неприятную тему: отношения, развод, дурной характер Анны и перспективу остаться одной до конца своих дней, потому что «надо было рожать в свое время». После очередного оскорбления – то ли «брошенка», то ли «разведенка» - девушка окончательно взбесилась и бросилась на Ольгу с кулаками.Женщины катались по полу, визжали,обзывались, кусались, вырывали друг у друга волосы и били друг друга, куда только могли дотянуться. В какой-то момент Анна нащупала рукой электрический чайник, схватила его и стала молотить им Ольгу по голове. Когда та перестала сопротивляться, прошла в другую комнату, нашла там трусы, забрала их на кухню, разрезала ножом и, используя их в качестве удавки, задушила соседку.Как установило следствие, после убийства Анна опустошила бар и кошелек покойной и ушла домой. Тело Ольги нашли через пару дней – родственники забеспокоились из-за того, что та перестала отвечать на звонки. На Анну следствие вышло довольно быстро, и в сентябре прошлого года ее уже отправили под суд.- Обвинение ей в итоге было предъявлено по двум статьям: убийство и кража. Подсудимая полностью признала свою вину, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» старший помощник прокурора Красноглинского района Самары Яна Кудряшова.После четырех месяцев разбирательства Анну признали виновной по обеим статьям и приговорили к 7 годам и 7 месяцам лишения свободы. Также суд удовлетворил гражданский иск семьи погибшей: родственникам Ольги Анна теперь обязана выплатить 700 тысяч рублей.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Самарчанка задушила нижним бельем соседку, которая назвала ее \\"разведенкой\\"Героине истории надоело, что все вмешиваются в ее личную жизнь (подробности)