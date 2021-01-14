Холодная и снежная погода, установившаяся в Поволжье, доставляет много проблем людям — ходить трудно, ездить тоже, а теплая одежда греет не до конца. Но тяжело и животным, особенно если у них нет любящих хозяев. Журналисты «КП-Самара» у тех, кто спасает бездомных питомцев, как кошки и собаки справляются в таких сложных условиях, выживая в приютах и на улицах.Приют «Участие», Самара.— У нас сейчас 360 собак и 42 кошки. Взрослым песикам в будки теплые вещи застелили, а щенки все в доме. Для кошек есть отдельный котодом, — рассказывает волонтер организации Оксана.В «Участии», расположенном в Куйбышевском районе областной столицы, серьезные неприятности были в минувшее воскресенье, когда зафиксировали обильный снегопад:— За ночь приют завалило снегом. Утром даже не смогли спокойно пройти к вольерам.В приюте делятся, что спастись удалось благодаря добровольцам — 7 девушек и один мужчина. Они весь день освобождали псов от снежного пледа.Приют «Надежда», СамараРуководитель «Надежды» Амаль Баева советует уделять большое внимание еде. Она в зимнюю пору крайне важна.— Мы варим кашу, горячая еда помогает согреться. Сухой корм зимой не используем, — делится Амаль. — В нашем приюте сейчас 120 собак. Обычно они по двое-трое спят в одной будке. Также мы кладем туда солому, она тоже дает тепло.Не забывает наша собеседница и беднягах, которые крышу над головой не имеют и мерзнут во дворах:— Тяжелое это время. Бездомные ищут теплотрассы, колодцы, наиболее социализированные пытаются зайти в подъезды и магазины.СРОО РИА Центр, Самарская область— Кошек нужно содержать исключительно в тепле и обеспечивать их сбалансированным питанием. Мы выбрали корма средней ценовой категории и содержим в обогреваемом вагончике, — говорит директор приюта Лилия Гурина. — Из-за маленькой массы тела домашние кошки, с их слабыми мышцами, на улице замерзают моментально.Лилия добавляет, что собаки у них сейчас ограничены в движении. Вольеры слишком маленькие — не разбежишься:— Для собак обязательно укрытие от ветра, от осадков — будка, теплопроводящая подстилка, способная удержать их собственное тепло, одновременно обеспечивающая чистоту и сухость. Для этого хорошо подойдет сено.Гурина также указывает значимость горячего питания — в меню должно быть мясо. Предпочтительно — не диетическое.Что касается четырехлапых, которые оказались на улице, то здесь сложнее. Их не каждый готов приютить:— А вот уличных кошек лучше всего запустить в подъезд, если соседи адекватные. Конечно, хорошо бы их накормить. Здоровых, размером больше среднего, собак достаточно хорошо накормить. Маленьким, старым и больным просто необходимо укрытие.По словам специалистов, не нужно выгонять животных на мороз в холодное зимнее время. Иногда следует отказаться от своих принципов, особенно, если те ведут себя тихо:—В зимнее время смерть наступает не напрямую от голод и мороза, а от того, что животным негде выспаться и восстановить силы. Нет теплого места для сна. Поэтому позвольте им найти такое место и поспать хотя бы несколько часов. Не выгоняйте!Эксперты замечают, что за 10 дней праздников в социальных сетях Самары и области было опубликовано 516 постов о потерянных животных. За 10 дней декабря 2020 года таковых насчитали 311. Зоозащитники призывают граждан сделать все, чтобы новогодние каникулы уже в 2022-м наконец-то сломали традицию и перестали быть рекордными по числу потерь питомцев.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Опять город встанет! Узнали, когда на Самару обрушатся мощные снегопадыСиноптики обещают мощнейшие снегопады уже совсем скоро. А ведь с улиц еще не весь снег вывезли (читайте также)