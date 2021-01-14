Один человек погиб при обрушении стены в коммерческом помещении на первом этаже многоэтажного дома по ул. Авроры, 181 в Самаре. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области. По предварительной информации, ЧП произошло во время проведения строительных работ. Рухнула кирпичная кладка наружной стены на площади три квадратных метра. Судя по всему, в помещении, которое раньше арендовал магазин, проводили отделочные работы. И что-то пошло не так.Сообщение в МЧС поступило в четверг, 14 января, в 17:10. В результате происшествия погиб один человек. Известно, что это мужчина, его имя фамилия и возраст устанавливаются. Кроме того, пострадал 34-летний мужчина.Как стало известно позже, погибший 40-летний мужчина был уроженец Азербайджана, у него осталась жена и ребенок. На ремонте помещения он работал второй день, в момент ЧП он держал стремянку, на которой находился второй рабочий, укреплявший дверной проем. У второго мужчины переломаны пальцы, его отвезли в больницу.По данным МЧС, угрозы обрушения дома на настоящий момент нет. Никого из жильцов пятиэтажки расселять не потребовалось. На месте работают спасатели, о причинах произошедшего пока не сообщается.