Система вытрезвителей в России ранее относилась к органам внутренних дел. Нетрезвых прохожих доставляли в специальные помещения, чтобы они не навредили себе или окружающим. Но на вытрезвители часто жаловались: говорили, что в них процветают воровство, да и «надзиратели» временами позволяют себе распускать руки. В итоге в 2011 году их официально упразднили.Однако проблема пьяных прохожих никуда не делась. Особенно она обострялась зимой: перепившие люди могли замерзнуть в сугробах, потому что кто и куда их должен был везти, никто не понимал.В 2013 году власти решили: алкоголизм – это заболевание, поэтому и вытрезвители должны быть медицинскими учреждениями. С 2014 года в Самарской области начали открывать специальные отделения для оказания медпомощи и социальной услуги по временному размещению. Официально они относились к наркологическим диспансерам. Первые медвытрезвители появились в Самаре и Тольятти, позже – во всех городах с населением более 100 тысяч человек.На данный момент в регионе 6 подобных учреждений: три в Самаре и по одному в Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевске.Новый закон предусматривает ряд нормативов, по которым вытрезвители должны работать в России. Конкретные правила пока в разработке, но кое-что уже известно. К примеру, доставлять в вытрезвители нетрезвых прохожих будут полицейские. Если «клиент» в отключке, то его имущество должны осмотреть и задокументировать при свидетелях, только после этого его отдадут с рук на руки санитарам.Наутро, когда «выпивоха» придет в себя, вещи ему отдадут вместе со счетом. Предполагается, что расценки на пребывание в вытрезвителях будут определять регионы. Создатели законопроекта ориентировались на средний чек в 1,5 тысяч рублей. Правда, как эти деньги взыскивать с малообеспеченных граждан и бомжей, пока не ясно.Пока федералы дорабатывают нормативную базу, медвытрезвители работают по-старому:- Доставка туда осуществляется как сотрудниками правоохранительных органов, так и бригадами скорой медицинской помощи. При этом именно медики определяют показания и противопоказания для пребывания в подобных учреждениях, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в правительстве региона. - Плата за пребывание там не предусмотрена.Однако власти не исключают, что изменения все же будут. В первую очередь речь пойдет об оптимизации: в Самаре и Тольятти медвытрезвители могут изменить «прописку», но когда это произойдет, пока не решено.КОНКРЕТНОСейчас медвытрезвители расположены по следующим адресам:1. г.о. Самара, ул. Калинина, 32;2. г.о. Самара, ул. Полевая, 80;3. г.о. Самара, ул. Крайняя, 17;4. г.о. Новокуйбышевск, ул. К. Цеткин, 24;5. г.о. Тольятти, Бульвар здоровья, 25;6. г.о. Сызрань, ул. Крупской, 69.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:Последние пьяные праздники: в России вернули вытрезвителиПеребравших граждан будут эвакуировать с улиц — за их же счет (подробности)В Самарской области работают «пятизвездочные» вытрезвителиВ губернии вновь открылись пункты, где люди могут отойти от сильного алкогольного опьянения. Постояльцы в них смогут выспаться, получить бесплатную консультацию нарколога и пройти обследование (подробности)