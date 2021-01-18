Героическим поступком отметились правоохранители из Сызрани. Сотрудница ППС 26-летняя Дарья Внодченко и 22-летний стажер Денис Кузнецов спасли человека, который умирал в зале ожидания автовокзала. Трагедии удалось избежать благодаря их реакции и навыкам Дарьи.— Они находились на маршруте патрулирования, когда их окликнула девушка. Она просила о помощи: сидевшему рядом с ней пенсионеру стало неожиданно плохо, он потерял сознание, — рассказали корреспонденту «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по региону.Полицейские сразу подошли к мужчине. Денис принялся вызывать скорую помощь, а его наставница проверила пульс и дыхание гражданина. Они оставляли не придавали оптимизма, действовать нужно было срочно.Внодченко пыталась привести потерпевшего в чувство. Сделать это у нее не получилось, и она приступила к реанимационным действиям.— Я положила его на сиденье в здании вокзала и, подложив ему под шею его же собственную шапку, я начала делать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца, — поделилась полицейская.Вокруг происходящих событий уже собрались люди. Они с опаской ждали, чем все закончится. К счастью, пострадавший задышал, у него появился пуль и он пришел в сознание. К этому моменту на место происшествия уже подоспели врачи, пациента передали им. Сейчас он госпитализирован.По словам очевидцев, молодые силовики действовали грамотно, слаженно и быстро. Между тем у них это первый подобный случай в карьере. Впрочем, к нему они были готовы, особенно — Дарья.— У меня есть среднее медицинское образование, и я очень рада, что полученные навыки помогают мне в моей нынешней работе. Как показала этот случай, иногда от наших действий может зависеть здоровье и жизнь человека, — отметила она.Близкие спасенного гражданина благодарны стражам порядка из местного МУ МВД. В руководстве ведомства также поблагодарили патрульную и начинающего силовика за неравнодушную службу.