С 18 января по поручению Президента России Владимира Путина по всей стране стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В Самарской области прививку от COVID-19 уже сделали более шести тысяч человек, в регион поступают новые дозы вакцины. Однако у самарцев возникает немало вопросов. Кому можно и нужно прививаться, а кому пока лучше повременить с вакцинацией, влияет ли на успех вакцинации наличие антител к коронавирусу и как избежать осложнений – об этом журналисту «КП-Самара» рассказал заведующий кафедрой микробиологии, иммунологии и аллергологии СамГМУ, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии Минздрава Самарской области Александр Жестков.«Нужно привить 60% населения»- Александр Викторович, первый вопрос. Вы сами будете прививаться от коронавируса?- Я уже сделал прививку, как и все сотрудники нашей кафедры. Мы постоянно имеем дело с тяжелыми больными и наглядно видим, к чему может привести отказ от вакцинации. Я не хочу заболеть сам и подвергать опасности своих близких. Мы вакцинозависимая популяция, именно изобретение прививок позволило существенно продлить среднюю продолжительность жизни современного человека и победить многие опасные инфекции. Чтобы одолеть пандемию коронавируса, нужно привить около 60% населения, это 68 миллионов человек, а также регулярно поддерживать этот иммунитет. Скорее всего, прививка от коронавируса станет ежегодной, как вакцинация против вируса гриппа.- Каковы показания и противопоказания к вакцинации от коронавируса? Имеет ли значение, какой вакциной прививаться?- И показания, и противопоказания к вакцинации четко прописаны в инструкциях. В Самарской области сейчас можно привиться двумя вакцинами. Я рекомендую сделать первую прививку «Спутником-V». Это первая разработанная вакцина от ковида, она уже известна во всем мире. Ей можно прививаться с 18 лет, по итогам клинических исследований эта вакцина рекомендована и для лиц старше 60 лет. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона», она пока рекомендована для людей в возрасте от 18 до 60 лет. В этих вакцинах не содержится цельный вирус, только его составная часть – антиген, которая стимулирует выработку специфического иммунитета. Также к марту ожидается окончание клинических испытаний третьей российской вакцины от центра им.Чумакова. Она также позволит получить хороший иммунитет, заразиться от такой прививки невозможно.Что касается противопоказаний, то они традиционные для любой прививки. Во-первых, воздержаться от вакцинации нужно в острый период любого заболевания. После выздоровления нужно выждать как минимум 2, а лучше 4 недели, чтобы организм восстановился. Во-вторых, не стоит делать прививку от коронавируса одновременно с другими, например, от гриппа, от пневмококка и др. Лучше развести их во времени на месяц. А если у вас есть тяжелые аллергические заболевания – атопический дерматит, бронхиальная астма и т.п., то перед вакцинацией обязательно нужно проконсультироваться с аллергологом-иммунологом.«Уровень антител не влияет на эффективность прививки»- Что делать тем, кто уже переболел коронавирусом и имеет антитела? Стоит ли делать прививку? Не будет ли она бесполезной или даже вредной? Влияет ли уровень антител на эффективность прививки от коронавируса?- По последним данным естественный иммунитет от коронавируса после болезни держится до 4-5 месяцев. После этого есть риск заболеть повторно. Причем в какой именно момент уровень антител снизится, заранее сказать невозможно – он может быть высоким, а через месяц снизиться. Поэтому тем, кто переболел коронавирусом, я рекомендую делать прививку не ранее, чем через 5-6 месяцев после выздоровления. Важно: уровень антител в крови НЕ влияет на эффективность прививки, не снижает ее. Наоборот, может только дополнительно укрепить иммунитет. Еще один важный момент – современная вакцина содержит антиген актуальной, мутировавшей версии коронавируса. У тех, кто переболел ранее, весной или летом, таких антител скорее всего нет. Нужно отметить, что изучение коронавирусной инфекции и вакцин против нее продолжается и мы не все знаем об этой болезни, иммунитете при ней и возможных последствиях для других органов.- А что делать, если человек переболел чем-то похожим на коронавирус по симптомам – например, пропадало обоняние и вкус, но тест ПЦР оказался отрицательным? Стоит ли делать прививку в таком случае? Или сначала нужно сдать тест на антитела?- Если результат ПЦР-теста был отрицательным, то есть вероятность, что человек болел другим ОРВИ. Тем не менее, следует выждать четыре недели после выздоровления, и только после этого делать прививку от коронавируса.«Аспирин после прививки лучше не пить»- Медики говорят о достаточно большом числе бессимптомных больных коронавирусом. Что будет, если такой бессимптомный больной сделает прививку? Как обезопасить себя от последствий?- Прививку от коронавируса нужно делать, только если вы здоровы. Если вы болеете бессимптомно, то вакцинация может привести к ухудшению состояния. Поэтому в идеале перед вакцинацией лучше убедиться, что вы здоровы – проконсультироваться с врачом, сделать ПЦР-тест на коронавирус или анализ на антитела, которые показывают активную стадию заболевания.- Сейчас говорят о появлении новых, мутировавших штаммов коронавируса. Насколько быстро мутирует COVID-19? Есть ли смысл делать прививку от тех вариантов вируса, которые существуют в данный момент?- Сначала считалось, что COVID-19 мутирует небыстро. Однако сейчас в Великобритании, Израиле и ряде других стран появилась новая, мутировавшая форма коронавируса. Против нее эффективна вакцина «Спутник-V».- Возможны ли побочные реакции после вакцинации от коронавируса? Что делать, чтобы их избежать, и что - если они возникли?- Любая вакцина – это иммунобиологический препарат, поэтому побочные реакции организма возможны. Однако применительно к отечественным вакцинам от коронавируса серьезных побочных эффектов пока выявлено не было. После вакцинации лучше день побыть дома, не переохлаждать организм, избегать физических нагрузок. При появлении местной реакции в месте укола – применить антигистаминные мази или таблетки. Если повысится температура – однократно принять 500 мг парацетамола. А вот аспирин в этом случае лучше не пить.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНужна ли прививка после COVID: шесть ответов на наивные вопросы о вакцинеЭксперт ответил на шесть наивных вопросов про прививки во время пандемии (подробности)