С 2021 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ. Они регламентируют работу компаний и их сотрудников в удаленном режиме. Во время пандемии эти вопросы для многих самарских работодателей стали особенно актуальны. Журналист «КП-Самара» выяснила, какие выводы из работы в удаленном формате сделали самарские работодатели и могут ли самарцы остаться на «дистанционке» насовсем.Половина «удаленных» вернулись на рабочие местаПо данным службы исследований hh.ru, в 2020 году во время пандемии только 34% компаний в Самаре переводили всех своих сотрудников на дистанционный режим работы. Больше половины, 55% самарских работодателей отправили на «удаленку» только часть сотрудников. А 11% и вовсе оставили весь персонал работать в офлайн-режиме.- В 23% региональных компаний, которые опробовали дистанционный режим, «удаленные» сотрудники по-прежнему продолжают работать в таком формате, - сообщают аналитики hh.ru . - Еще 23% опрошенных рассказали, что сотрудники успели вернуться на рабочие места, однако затем вновь ушли на дистанционку. В 54% компаний эти сотрудники вернулись окончательно.Больше половины компаний (59%), где хотя бы часть сотрудников до сих пор работают удаленно, пока не знают, когда планируется возврат на рабочие места. 22% в принципе не планируют возвращать сотрудников с удаленного формата работы. 15% надеются, что смогут вернуть сотрудников на рабочие места в марте-апреле 2021 года, еще 4% ориентируются на май-июнь 2021.- Переход на дистанционный режим негативно сказался на работе 35% региональных компаний. Еще 32% не почувствовали серьезных изменений, а позитивный эффект отметили 18%, - отмечается в исследовании.«Важно было сохранить чувство команды»Конечно, все компании по-разному пережили переход на удаленку. Сложнее всего пришлось тем, кто был связан непосредственно с обслуживанием клиентов оффлайн. Кто-то сумел приспособиться – например, закрытые рестораны и кафе начали предлагать доставку, а фитнес-центры – проводить онлдайн-тренировки. Но в некоторых сферах, например, в индустрии красоты, удаленка не прижилась вовсе.Проще всего перестроились те компании, где элементы дистанционки присутствовали и раньше. Например, в самарском филиале МТС журналисту «КП-Самара» рассказали, что возможность перейти на дистант полностью или частично существует в компании уже несколько лет- До эпидемии такой возможностью воспользовались около тысячи сотрудников. В основном это популярно среди ИТ и продуктовых команд, а также у сотрудников, чей функционал позволяет без потери эффективности переходить на дистанционку, - сообщили в МТС. - В период пандемии на удаленке работала значительная часть сотрудников. Массовый переход на дистант существенно изменил большинство бизнес-процессов. Однако было важно, чтобы сотрудники понимали, что они по-прежнему работают в командах и согласованно двигаются к общим целям. Мы прокачали мобильное приложение и цифровые инструменты управления эффективностью на удаленке, скомплектовали подборки тематических онлайн-курсов и мастер-классов, трансформировали спортивные программы и общение с психологом в онлайн-тренировки и дистанционные консультации. Сейчас часть сотрудников по-прежнему работает удаленно.«Можем частично сохранить дистант»Управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков рассказал, что с марта 2020 года практически 50% работников всех подразделений банка были переведены на удаленный режим работы.- Им были предоставлены все необходимые доступы и техника, - рассказал Максим Папков журналисту «КП-Самара». - Благодаря этому эффективность и качество работы подразделений, работающих вне офиса, сохранились. Сейчас удаленный формат работы продолжает действовать для 90% специалистов Сервисного центра – на рабочие места выходят только сотрудники дежурных смен и горячей линий. А вот сотрудники бизнес-подразделений и те, кто занимается обслуживанием клиентов, работают в офисах банка с соблюдением всех мер безопасности.Максим Папков признался – в банке постоянно следят за обстановкой в регионе и прорабатывают различные сценарии – в том числе перевод части сотрудников в дальнейшем на удаленную работу на ротационной основе, то есть по очереди. Однако это относится только к тем, кто не обслуживает клиентов и не работает с закрытыми системами банка.«Для перевода на удаленку руководителю нужна смелость»Руководитель CEO YellowRockets Сергей Богданов признался «Комсомолке» - и до пандемии большая часть сотрудников постоянно была в разъездах. Поэтому совещания, документооборот, планирование были давно перенесены в онлайн. Однако пандемия все же внесла коррективы – стартаперам пришлось закрыть коворкинг, а сотрудников распустить по домам.- Мы перенесли все мероприятия в онлайн. В какой-то мере это положительно сказалось на качестве мероприятий - привлечь крутого спикера федерального или международного масштаба на онлайн-мероприятие гораздо проще. А присоединиться к онлайн-акселератору можно из любой точки мира, - отмечает Сергей Богданов. - Пандемия ускорила внедрение более продвинутой системы управления, учета времени и постановки задач. Мы работали над этим, но весной 2020 года пришлось ускориться. Наша компания не единственная, которая столкнулась с подобными вызовами, и это большой плюс пандемии - она оцифровала и ускорила многие бизнес-процессы.К концу года мы со всеми предосторожностями запустили работу коворкинга и вернули часть мероприятий в очный формат. Но пока остается нестабильная ситуация с пандемией, мы оставляем за сотрудниками право выбора работать в офисе или удаленно. Кстати, многие с радостью и готовностью вернулись в офис. За время пандемии все поняли, что удаленная работа - это та же работа. Причем дома часто тяжелее, надо четко настроить рабочий режим, выделить отдельное место, договориться с родными и близкими, чтобы те не беспокоили в рабочее время.Я понимаю, каким стрессом обернулся карантин для многих руководителей. Для перевода на удаленную работу руководителю надо иметь достаточно смелости, чтобы доверять подчиненным, и нужно четко выстроить систему постановки и контроля задач. Это во многом проверка команды на прочность. Благо для этого инструментов сейчас достаточно - и сrm-системы, и планировщики, и системы конференц-связи.Очевидно, что тренд на цифровизацию, и работу вне офиса продолжится, многие компании поняли, что так можно работать и увидели преимущества. Некоторые небольшие компании после того, как их арендодатели не пошли на уступки во время карантина, поняли, что дешевле часть сотрудников вывести на удаленку, а часть, например, посадить в коворкинг.КОММЕНТАИЙОльга Белова, адвокат- Понятие удаленной работы существовало задолго до пандемии. Но она была распространена настолько незначительно, что необходимости отдельно урегулировать данный вид занятости не имелось. В период пандемии удалённых работников стало гораздо больше, появилось множество вопросов, касающихся защиты прав как работника, так и работодателя. Люди переживали, есть ли риск потери рабочего места, можно ли претендовать на выделение необходимого оборудования, как будет работа оплачиваться и т.д.. Отсутствие гарантий и правового регулирования всегда влечёт массу негативных моментов для обеих сторон трудовых отношений.Вступившие с января 2021 года изменения в Трудовой кодекс РФ дают не только чёткое понятие дистанционке, её видам, но отвечают на все вопросы, которые возникали в течение последних месяцев. Так, например, работник, который переведён на удалённую работу, может претендовать на полное техническое обеспечение своего рабочего места. В свою очередь работодатель получил гарантии того, что сотрудник, работающий дома, будет в рабочее время отвечать на звонки и сообщения. Стационарное рабочее место сохраняется за работником и будет обеспечено после прекращения дистанционного режима работы. Также урегулирован комбинированный режимы занятости, когда работник трудится и дистанционно и стационарно.Есть, конечно, ряд вопросов, ещё вызывающих сомнения - например, оплата переработки и способы учёта рабочего времени. Но практика покажет, нужны ли дальнейшие изменения, или существующая форма вполне достаточна для нормального существования удалённого режима.