Крылья Советов – Славия София 21 января 2021: прямая видео-трансляция контрольного матча

Игра начнется в 12:00 по самарскому времени. Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

«Крылья Советов» завершат программу первого зимнего сбора в Турции матчем с софийской «Славией». Игра пройдет в четверг, 21 января, на поле футбольного комплекса «Bellis». Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по самарскому времени.

Интересно это противостояние из-за фигуры главного тренера болгарской команды. Осенью «Славию» возглавил Александр Тарханов. Самарским болельщикам он прекрасно знаком, ведь долгое время возглавлял «Крылья Советов».

- В национальном чемпионате подопечные Тарханова занимают 13-е место из 14 команд. Интересно, что в предыдущей игре соперником самарцев «Чайкой» руководил Сергей Ташуев. В 1999-2000 годах Александр Тарханов и Сергей Ташуев вместе работали в «Крыльях Советов», - рассказали в пресс-службе самарской команды.

Для «Славии» это будет первый матч на сборах в Турции. «Крылья» же после встречи отправятся в Россию. Подопечные Игоря Осинькина сыграли два матча в Белке, оба выиграли и в обоих забили по четыре мяча.

Сначала «Крылья» обыграли сербский «Спартак» 4:1, а затем одолели песчанокопскую «Чайку» 4:3. Примечательно, что в первой игре гол + пас на свой счет записал находящийся на просмотре исландский нападающий Арни Вильхамссон, а во второй игре гол-красавец через себя положил другой возможный новичок самарцев 19-летний белорус Дмитрий Прищепа.

Прямая видео-трансляция контрольного матча Крылья Советов – Славия София 21 января 2021

Посмотреть игру можно на YouTube-канале «Крыльев Советов» или на сайте samara.kp.ru.