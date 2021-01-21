Под Оренбургом в аварии с микроавтобусом погибла целая семья

Машину серьезно смяло Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

Три человека погибли в легковушке в страшной аварии под Оренбургом. Это случилось утром 21 января неподалеку от поселка Заречье. Прямо на трассе столкнулись микроавтобус Ford Tranzit и автомобиль Киа.

Легковушка превратилась в груду металла Фото: Предоставлено очевидцами «КП»

Судя по фотографиям, микроавтобус протаранил машину со стороны пассажирского сиденья, просто смяв железо в ком. В легковушке никто не остался в живых: погибли трое - мужчина, женщина и ребенок. Возраст несовершеннолетнего пока не известен.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники полиции и медики. Как известно, водителю микроавтобуса понадобилась помощь врачей, а вот вырезать из машины пострадавших пришлось спасателям.

В автомобиле никто не выжил Фото: Предоставлено очевидцами

Все подробности ДТП выясняют полицейские - сотрудники ГИБДД, после проверки будет вынесено процессуальное решение.