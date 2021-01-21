«Мы в шоке»: родственники матери тройняшек, погибшей при родах, не верят в невиновность врача

Три мальчишки растут без мамы, кто в этом виноват, до сих пор не ясно Фото: Альберт ДЗЕНЬ

30 декабря в Самаре суд оправдал акушера-гинеколога Наталью Родионову, которую обвиняли в смерти матери тройняшек Елены Николаевой.

Напомним, молодая женщина, которой не было еще и 30 лет, никак не могла забеременеть. Вместе с мужем, Дмитрием Лалетиным, они решились на ЭКО. Вскоре выяснилось, что у пары будет не один малыш, а сразу три.

- Мы немножко разволновались, конечно, но радости было больше, чем страха, - признавался ранее муж Елены Николаевой Дмитрий Лалетин.

10 мая 2015 года на свет появились Матвей, Борис и Глеб, а через три месяца их мама умерла. Родственники уверены: виновата в этом ее лечащий врач.

- Жену трясло, у нее начался жар, — добавляет Дмитрий. — А врач лишь отмахивалась, говорила, что это последствия наркоза и советовала потерпеть. На третий день Лена потеряла сознание, попала в реанимацию, а потом… умерла.

Елена Николаева мечтала о детях, но погибла вскоре после родов Фото: Соцсети

Эксперты и следователи также пришли к выводу, что Елену можно было спасти, если бы врач вовремя обратила внимание на результаты анализов, по которым можно было предположить сепсис, то есть заражение крови. А так спасать Елену начали слишком поздно и лишь продлили ее агонию.

Акушеру-гинекологу Наталье Родионовой обвинение предъявили по статье ч.2 ст.109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», в августе 2018 года врача с 40-летним стажем отдали под суд. Родственники затаили дыхание, но произошло невероятное: к концу года ее признали виновной, приговорили к двум годам лишения свободы, но освободили от отбывания наказания из-за истечения срока давности привлечения к ответственности.

Прокуратура и семья погибшей приговор обжаловали, Самарский областной суд приговор отменил, и в апреле 2019 года дело начали рассматривать заново. Результат оказался еще более удивительным: 30 декабря 2020 года Октябрьский районный суд постановил: «В деянии подсудимой отсутствует состав преступления, она невиновна».

Воспитывать малышей Дмитрию Лалетину помогает теща - Зинаида Георгиевна Фото: Альберт ДЗЕНЬ

- Мы, конечно, в шоке, - призналась корреспонденту «КП-Самара» мама погибшей Елены Николаевой.

- Она даже не извинилась, она в самом деле считает, что ни в чем не виновата, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Лалетин. – Мы уже подали апелляционную жалобу на приговор.

Обжаловали решение суда и представители гособвинения, данную информацию корреспонденту «КП-Самара» подтвердили в областной прокуратуре.

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