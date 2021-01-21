«Это плохие люди номера скрывают, а я – хороший»: чем самарские водители объясняют снежки на месте букв и цифр

Каждый из водителей пытается убедить полицейских, что номера закрыты снегом случайно Фото: Александра БУДАЕВА

- Я еду из Рождествено через Зольное и Тольятти в Самару! Вы видели, какие у нас трассы? Когда выезжал, машина чистая была, сейчас - сугроб на колесах, - Валентин не столько возмущен тем, что его остановили, сколько недоумевает: как водитель должен в пути понять, что снег залепил ему госномер?

Инспекторы объясняют: понимаем, что злого умысла у вас не было, поэтому вы номера протрите прям тут, и протокол составлять не будем. Валентин честно достает щетку, бутылку с водой, пара минут, и номера побелели. После этого он уезжает по своим делам.

- Номера должно быть видно на расстоянии минимум в 40 метров, - объясняет командир полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Самаре Тюлеген Тимралиев. – Мы понимаем, что временами номерные знаки может быть не видно из-за погодных условий. Но напоминаем водителям: перед началом движения вы должны убедиться в том, что регистрационные знаки очищены.

Многим водителям инспекторы ГИБДД предлагали помыть госзнаки и ехать дальше с чистой совестью Фото: Александра БУДАЕВА

В большинстве случаев инспекторы просят самарцев на месте протереть номера, благо – снега вокруг полно, и очистить госзнак не проблема. Однако бывают и иные случаи: если номера специально залеплены снегом, то на водителя составляют протокол. «Распознать» такие ухищрения довольно легко: «снежки» аккуратно прикрывают буквы или цифры в то время, как остальная машина кристально чиста. Такие нарушения полицейские фотографируют, и документы передают в суд, там автомобилиста могут оштрафовать на 5000 рублей или лишить родительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.

За полчаса дежурства на ул.Ново-Садовой вблизи Загородного парка полицейские остановили с десяток таких машин.

- Это плохие люди номера скрывают, а я – хороший, у меня это случайно вышло, - уверяет хозяин Audi, у которой очень аккуратно снегом залеплены буквы на регистрационных номерах, причем не только сзади, но и спереди.

За намеренное сокрытие госзнаков можно лишиться водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев Фото: Александра БУДАЕВА

- В сугроб я въехал передом, вот снег и облепил всю «морду», - оправдывается другой водитель.

- Ну допустим, а сзади почему госномер тоже не виден? – интересуются полицейские.

- Так это я неудачно развернулся, вот «задом» и въехал в тот же сугроб, - фантазирует на ходу автомобилист.

- За прошлый год мы составили около 500 материалов по нечитаемым номерам, из них 80 - в отношении водителей, которые нарушили правила умышленно, - сообщил Тюлеген Тимралиев. - С января этого года – уже более 40 протоколов.

Сотрудники ГИБДД обещают продолжать проверки и рекомендуют самарцам быть к ним заранее готовыми.

Валентин уверяет: когда выезжал из дома, машина была чистой Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

За грязный и нечитаемый регистрационный знак инспекторы ГИБДД составляют протокол по ст.12.2 КоАП РФ "Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков".

Если номер грязный, то закон предусматривает наказание в виде штрафа 500 рублей. Если номер залеплен специально, либо на нем установлены специальные светоотражающие пленки, то по решению суда владельца автомобиля могут либо оштрафовать на 500 рублей, либо лишить водительских прав на срок от 1 до 3 месяцев.