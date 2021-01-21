Лошади с ирокезами и уголок для спасения зверей: что происходит в сафари-парке, который в 2021 году откроется под Самарой

Лошади Пржевальского - один из самых необычных видов в сафари-парке в Формальном Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Осталось доделать совсем чуть-чуть

Небольшой поселок Формальный в ближайшее время может стать объектом притяжения туристов. И не удивительно, в 2021 году там должен открыться сафари-парк на базе питомника Самарского зоопарка. Журналисты «Комсомолки» приехали туда заранее и посмотрели, как все устроено сейчас, а также узнали, чего ждать в самом ближайшем будущем.

— Осталось полностью укомплектоваться, островки доделать, прудик, — рассказывает «КП-Самара» главный зоотехник учреждения Александр Кузовенко.

Несмотря на нюансы, уже сейчас территория впечатляет. Она занимает 60 гектаров земли. Границы определены небольшим, едва заметным забором. Раньше здесь был детский сад, затем притравочно-испытательный комплекс.

Животным есть, где разгуляться в сафари-парке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Мы обосновались тут два года назад. Сомневались, потому что не самое близкое к городу место, и не совсем удобно для посещения, но в итоге этот вариант оказался лучшим. К тому же, тут было все более менее обустроено, хотя, конечно, все прошлое лето и весной сотрудники зоопарка ежедневно здесь работали, приводили все в порядок, — делится Кузовенко.

Подобные открытые зоны с животными — редкость для нашей страны. При зоопарке что-то похожее есть только в Новосибирске.

— Основная суть такого места — все-таки, не привлечение аудитории, а разведении тех видов, которые не удается развести в зоопарке — гуси, лошади, олени и прочие, — добавляет наш собеседник.

Маралы ждут спасенную лосиху

На месте за хозяйством следит Галина Чевтайкина. В бытовых делах ей помогают сельчане из Формального и гости из областной столицы. Питомцев в заповеднике много, некоторые из них, например, фазаны и павлины, зимуют в городе. Но большинство здесь.

Галина Чевтайкина следит за порядком в заповеднике Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Первой нам попадается Лада — двухлетняя лосиха со сложной судьбой. Ее еще малюткой нашли в лесополосе жители поселка, подумавшие, что она едва не стала жертвой охотников. Сначала зверька держали дома, но потом решили передать специалистам.

— Пока Ладу держим на отдельном участке, но вскоре планируем выпустить ее на открытую лесную территорию. Девочка очень окрепла за время, поправилась и сейчас совсем не похожа на ту, которой к нам попала, — отмечают в питомнике. — Вообще, в планах у нас сделать здесь вольеры для животных, которые попали в беду. В первую очередь для птиц, так как они в такие ситуации попадают чаще.

Лосиха Лада была найдена в лесу совсем маленькой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ладу скоро выпустят к оленям маралам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В лесу Ладу уже ждут маралы — вторые по величине олени в мире. Компанию им составляют сибирские косули. Кавалеров у дам пока нет, но их активно ищут.

Маралы зимой успели подружиться с косулей Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Отдельные вольеры предусмотрены для птиц. Здесь, в большинстве своем, представители региональной Красной книги, чья численность падает — серые куропатки, рябчики, глухари. Есть пернатые и из других регионов РФ, которые в Поволжье не водятся. К таким можно отнести кекликов, обитающих в Средней Азии и на Кавказе. От них уже получено потомство — как мы уже писали выше, это основная задача. Тетеревов привезли из новосибирского зоопарка — в планах выпустить их на природу в области.

У птиц специально-оборудованные вольеры Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глухари радуют работников питомника своей необычной песней Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Боксы для крылатых сверху закрыты мягкой сеткой — для того, чтобы они во время взлета не ударялись головой. При жесткой решетке повышается вероятность их гибели. Также для самок есть переходы в соседние, пустые вольеры. Они выполнены в небольших размерах, чтобы не могли пройти самцы, которые в брачные периоды иногда так активно нападают на своих «сожительниц», что рискуют их убить. По сути, такие «комнаты» — путь для спасения.

Лошади Пржевальского уже здесь, ждем верблюда и гуанако

Прекрасно, даже в холодное время, выглядит бассейн. Да, вода сейчас скрыта льдом и снегом, но оборудовано все красиво — домики, елочки — летом обитатели будут чувствовать себя шикарно. Среди жителей водоема ожидают — лебеди, гуси, казарки и утки.

Апартаменты, в которых летом будут жить лебеди и уточки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории сафари-парка есть места для отдыха Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одной из достопримечательностей парка являются лошади Пржевальского, которым по два года. В питомнике две самки — Светлая и Темная, а также самец Эшли, временно живущий отдельно. Сначала их держали зоопарке, но теперь в степных условиях.

Эта порода, считающаяся дикой и обитающая в Азии, отличается от обычных представителей своего вида. Бросается в глаза их яркий ирокез, а с некоторых ракурсов лошадки даже напоминают львов — разве что мордашку сделать покороче.

Самец лошадей Пржевальского сейчас в Самаре, а его спутницы отдыхают в парке Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Питаются животные сафари-парка в основном растительными кормами. Кому-то, как и положено, дают солому и сено, глухари неравнодушны к хвое. Хищникам и птицам также поставляют молочку и творог. За их производство отвечают козы и коровы — Милка, Марта, Зорька и Звездочка. Они находятся здесь же — в отдельном стойле с солидным местом для прогулок.

В ближайших планах — увеличение численности животных в питомнике. Здесь ждут гуанако и верблюда, обустраиваются места для лисичек, в более длительной перспективе — появление северных оленей. Плюс, здесь всегда готовы позаботиться о тех, с кем случилось несчастье.

Сена хватит на всех нуждающихся питомцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Без символа года никуда Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Официально открыть двери для гостей сафари-парк планирует весной-летом этого года, сразу после того, как все недоработанные моменты будут улажены. Судя по тому, что есть сейчас, жителям региона визит в такой природный уголок точно понравится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Питомник с сафари-парком Самарского зоопарка откроют в 2021 году

Там появились сибирские косули и лосиха Лада (подробности)