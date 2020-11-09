Питомник с сафари-парком Самарского зоопарка откроют в 2021 году

В питомнике животные находятся в условиях, приближенных к дикой природе

Питомник с сафари-парком Самарского зоопарка откроется в 2021 году. Питомник находится в поселке Формальный в Кинельском районе. Там содержатся глухари, тетерева и другие птицы. Ранее туда доставили сибирских косуль и лосиху Ладу, спасенную, когда она еще была маленьким лосенком. В конце октября туда привезли трех самок маралов, которых подарили в цирке. В скором времени компанию им составит и самец. В дальнейшем в питомник привезут лошадей Пржевальского.

Со временем в питомнике организуют центр по спасению диких животных, попавших в беду.

В следующем году питомник откроют для посетителей, которые смогу понаблюдать за поведением животных в условиях, приближенным к естественной среде их обитания в дикой природе.