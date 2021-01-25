"В музей не отдам" : курсант из Сызрани порадовал Якубовича вертолетным штурвалом

Курсант вертолетного училища Павел Сидоров Фото: скриншот записи телеигры "Поле чудес" от 22.01.21

22 января в эфире Первого канала показали выпуск телеигры «Поле чудес», в которой принял участие курсант Сызранского вертолетного училища Павел Сидоров. Традиционно в начале передачи участники рассказывают о себе и дарят ведущему «Поля чудес» Леониду Якубовичу памятные подарки. Павел Сидоров из Сызрани очень удивил и порадовал ведущего своим презентом.

Леонид Якубович сам на протяжении многих лет пилотирует на разных видах вертолетов, а несколько лет назад приезжал с визитом в Сызранское вертолетное училище. Молодой курсант подарил ведущему штурвал от вертолета. Якубович был очень тронут таким подарком от курсанта.

Вертолетный штурвал - подарок Леониду Якубовичу из Сызрани Фото: скриншот записи телеигры "Поле чудес" от 22.01.21

- За все время телепередачи, я впервые заберу подарок от участника себе домой, а не отдам в музей «Поле чудес», - сказал Леонид Аркадьевич.

В этом выпуске участникам необходимо было отгадать название каши, которая называется не по названию крупы, а по способу приготовления. Однако когда осталось угадать всего одну букву из семи уже открытых, молодому человеку выпал «Сектор приз» на барабане.

Павел Сидоров не стал испытывать свою удачу и выбрал приз. Ведущий шоу Леонид Якубович не стал отговаривать сызранского курсанта, сказав, что «торговаться с офицерами глупо».

Павлу Сидорову выпал "Сектор приз" на барабане Фото: скриншот записи телеигры "Поле чудес" от 22.01.21

- Только вперед! – сказал курсант из Сызрани и черный ящик открылся.

В качестве приза молодому человеку достался компьютер. Павел не расстроился, а наоборот был счастлив, что получил такой презент от Якубовича. Тем самым, в финал игры не вышел ни один участник игры, никто не смог правильно назвать последнюю букву заветного слова. А правильный ответ названия каши – Завариха.