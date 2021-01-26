«Тут и так тесно»: в историческом центре Самары могут построить 56-метровый дом, жители против

На территории исторического поселения могут вырасти новые многоэтажки. Фото: Яндекс.Карты

Застройщик уже получал отказ

В историческом центре Самары в границах улиц Маяковского, Буянова, Никитинская, могут построить 56-метровый 19-этажный дом. Это стало возможным после утверждения изменений в Правила застройки и землепользования Самары в конце 2020 года. Несмотря на письмо с 484 подписями местных жителей, протестующих против повышения этажности планируемой новостройки, и близость объектов культурного наследия, новые ПЗЗ предусматривают возможность возведения на данном участке дома высотой до 56 метров.

- Летом 2020 года компания-застройщик, ООО «СК Династия 2» уже обращалась в мэрию за разрешением о повышении предельных параметров этажности до 57 метров вместо установленных 34 метров, - рассказали участники инициативной группы местных жителей. – Тогда застройщик получил от мэрии отказ. В том числе на основании того, что на территории исторического поселения превышение предельно допустимых параметров невозможно. Однако сейчас изменены сами эти предельные параметры.

Компенсационная площадка

Жители сетуют: в районе и так тесновато, а возведение 18-этажки создаст дополнительную нагрузку на социальную и коммунальную инфраструктуру.

- В микрорайоне дефицит мест в школе, детском саду, поликлинике, перебои в поставках энергоресурсов, большая нагрузка на сети водоснабжения, не хватает парковок, - перечисляют участники инициативной группы жильцов. – Как в таких условиях в охранной зоне двух объектов культурного наследия одобрено строительство 18-этажного дома в 56 метров?

Одним из аргументов в пользу строительства очередной многоэтажки в историческом центре Самары стало обеспечение прав обманутых дольщиков. Земельный участок в 123 квартале кадастровой стоимостью 43,3 млн рублей застройщик получил в качестве компенсационной площадки. Взамен компания обязалась обеспечить жильем семерых обманутых дольщиков ЗАО «Гагаринец», чей объект на ул.Кольцевой на сегодняшний день достраивать не собираются.

- В нашем квартале нет и не было обманутых дольщиков. А теперь из-за этих семерых дольщиков застройщик получит возможность построить семь дополнительных этажей! – негодуют местные жители.

Метры для дольщиков

В министерстве строительства Самарской области журналисту «КП-Самара» рассказали, что застройщик работает на территории квартала уже не первый год. За это время строители расселили квартала 72 ветхих и аварийных жилых дома, завершили строительство одной многоэтажки.

- Также приняты обязательства по удовлетворению прав обманутых дольщиков на общую площадь жилых помещений в 418, 67 кв.метров, - подтвердили в минстрое.

В ведомстве заявили, что градостроительная политика в городе определяется муниципалитетом, и именно мэрии предстоит решить, будет ли повышена этажность спорной многоэтажки. Пока такого решения не принято.

- Всего на территории исторического поселения Самары находится 14 проблемных объектов и две компенсационные площадки, - резюмировали в минстрое.

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