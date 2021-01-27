Самарцам советуют сделать прививку от коронавируса, чтобы не заболеть Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Covid-19 остается опасным для жизни. Это подтвердилось в очередной раз. В регионе от него скончались сразу 10 человек. И зря некоторые рискуют выходить на улицы без масок, да еще и посещают места, где много людей. Рассказываем последние новости про коронавирус в Самарской области на 27 января 2021 года.

Статистика

Накануне, 26 января, стало известно, что в губернии еще 279 человек подхватили злополучную инфекцию. Общее количество заболевших с начала пандемии теперь — 38861. Из низ 35874 счастливчика справились с недугом, в том числе 261 по информации за минувший день.

Наибольшее количество заболевших за сутки в Тольятти — 68 граждан. В Самаре заразились 31 человека. В Новокуйбышевске — 21. В Волжском районе — 20. 17 — в Чапаевске. По 12 — в Сызранском и Ставропольском районах. 10 — в Сызрани. В остальных муниципалитетах — менее 10 инфицированных.

У 240 новых пациентов коронавирус выявили при обследовании с диагнозом ОРВИ и пневмония. Остальные 39 не имели никаких клинических проявлений.

Не справились с вирусом 10 несчастных. Среди них 9 женщин в возрасте от 44 до 77 лет, а также 71-летний мужчина. У всех были сопутствующие заболевание. Всего с весны прошлого года в области от covid-19 скончались уже 792 человека.

Опасные шествия и рейды по транспорту

Продолжаются рейды, которые организуют представители контролирующих органов, в общественном транспорте Самары. Надзиратели следят за тем, чтобы люди соблюдали меры безопасности. Делают это не все.

— По состоянию на 25 января количество фигурантов административных дел увеличилось до 170 человек. В ходе рейдовых проверок, охватывающих все виды общественного транспорта, протоколы по статье 20.6.1 КоАП РФ составляются сотрудниками правоохранительных органов. Далее материалы направляются в судебные органы для вынесения решения по каждому конкретному случаю, — рассказал заместитель руководителя Департамента транспорта администрации города Юрий Тапилин.

На сегодня уже 1 369 человек были высажены из трамваев, автобусов и троллейбусов без средств защиты, а 9 998 местных жителей не смогли даже зайти на платформу в метрополитене Самары.

Нарушают не только в транспорте. Так, руководитель областного управления Роспотребнадзора Светлана Архипова заявила, что массовые шествия, подобные тем, что прошли в выходные, создают большие риски и угрозы для распространения коронавируса. Ее поддержал губернатор Дмитрий Азаров.

— Эти действия могут привести к вспышке заболевания, увеличить нагрузку на систему здравоохранения, создавать угрозу жизни и здоровья людей. Думаю, что здесь действовать нам нужно сообща, решительно, защищая здоровье людей, — отметил он.

Архипова пообещала отслеживать ситуацию.

Активно продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Количество прививочных пунктов в Самарской области возросло почти в два раза. Теперь их 137, в том числе и Рощинском, где сделать укол могут военные.