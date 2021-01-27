«Надеемся на неопознанные тела»: в Самаре ищут труп криминального авторитета, в убийстве которого замешан экс-полицейский

Исполнители убийства показали, как все произошло Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета

Поплатился за угрозы?

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах загадочного убийства, в котором замешан экс-сотрудник правоохранительных органов. 48-летнему Игорю Шевяхову — бывшему начальнику криминальной милиции Новокуйбышевска — вменяют участие в расправе над местным криминальным авторитетом Валерием Плотниковым. Преступление было совершено 10 лет назад, тело погибшего не найдено до сих пор.

24 января 2011 года примерно в 11:30 Плотников ушел из центральной городской больницы, где находился на стационаром лечении. С тех пор его никто не видел. Как сегодня считают следователи, Валерий тогда отправился на встречу по поводу 2 миллионов рублей, которые ему якобы должен был главный на тот момент оперативник Новокуйбышевска Шевяхов.

— Плотников, неоднократно судимый, имевший серьезные проблемы с наркотикам, близко дружил с обвиняемым. Он помогал Шевяхову в преступных делах. По его инициативе подбрасывал наркотики бизнесмену Бочкареву, вымогал с него же деньги, — делятся силовики. — Валерий в какой-то момент решил потребовать с Игоря деньги за такую незаконную помощь, а а в случае отказа угрожал сдать милиционера. По всей видимости, за это он и поплатился.

Снова продлили арест

После пропажи уголовника завели дело по факту его убийства, но оно неоднократно приостанавливалось. Лишь 26 марта прошлого года было установлено, что к трагедии имеют отношение Артем Быков, Антон Бунтовский и Сергей Коптелов, связанные с так называемой ОПГ «Индейцы». Из материалов дела следует, что Коптелов разрабатывал план расправы, а реализовал его Быков и Бунтовский. Последний и указал на то, что в этой ситуации замешан Шевяхов, давно ушедший на пенсию из ОВД.

Влиятельный опер, после Новокуйбышевска работавший в областной столице, отрицает свое участие в бандитских разборках, но сегодня ему уже вменяют целую серию преступлений — помимо подстрекательства в случае с Плотниковым, это и неоднократные превышения должностных полномочий, незаконный оборот наркотиков, вымогательство... Не исключено, что со временем появятся новые эпизоды.

Валерий Плотников имел серьезные проблемы с законом Фото: Предоставлено "Комсомолке"

25 января 2021 года в Самарском районном суде в очередной раз решался вопрос о продлении для Шевяхова меры пресечения — с октября 2020-го он под стражей. Защита бывшего полицейского настаивала, что его можно отпустить под домашний арест, у него на иждивении несовершеннолетняя дочь, да и скрываться он не собирается. Служители Фемиды в свою очередь поддержали следствие и оставили фигуранта в СИЗО как минимум до 29 марта, посчитав, что он со своими связями может надавить как на потерпевших, так и на свидетелей. Остались под арестом и соучастники мужчины — Быков, Бунтовский и Коптелов.

Родные не оставляют надежд

Как сообщила корреспонденту «КП-Самара» сестра Валерия Плотникова Татьяна, тело ее брата найти никак не удается. Напомним, его задушили на территории трикотажной фабрики, а после утопили в замерзшей Волге.

— Есть неопознанные погибшие, изъятые из водоемов. Эксперты сравнивают ДНК с ними. Нам остается только надеяться, — отметила она.

Оперативные мероприятия по делу продолжатся как минимум до апреля этого года. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

На предпринимателя выбор пал не случайно. Той весной, как считают следователи, Шевяхов, Плотников, а также их знакомый Сергей Коптелов требовали с него переоформить на них право собственности на производственную базу компании «Коралл». Мужчина отказывался и угодил за решетку. Дело о вымогательстве на экс-милиционера завели 22 октября 2020 года.

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