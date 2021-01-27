"Это предельно дорого и ужасно скучно": градозащитник оценил идею памятника Александру II в Самаре

Памятник Александру II на Алексеевской площади в Самаре был установлен в августе 1889 года.

Недавно вновь подняли вопрос о том, чтобы восстановить памятник царю-освободителю Александру II в Самаре на площади Революции на месте, где сейчас стоит памятник Ленину. Градозащитник и активист Андрей Кочетков оценил эту идею:

- В Самаре начался очередной круг воспаления масс вокруг возвращения памятника Александру II на родной постамент из финского гранита, занятый ныне памятником Ленину на площади Революции.

Что я хочу сказать об эстетической стороне вопроса, про которую мало кто говорит, утопая в идеологических баталиях.

Минусы нынешнего состояния:

- Памятник Ленину хоть и сделан далеко не последним скульптором Матвеем Манизером (автором, например, самарских памятников Чапаеву и Куйбышеву, а также фигур на московской станции метро “Площадь Революции”), не сказать, что представляет из себя что-то особо выдающееся. Это далеко не лучшая работа Манизера;

- Аналогичных памятников было несколько. Сейчас такой же стоит в Хабаровске и во дворе Немецкого исторического музея в Берлине. А площадь Революции при этом занимает очень важное место в городском пространстве;

- Типовой памятник не делался специально для постамента и места. Поэтому фигура Ленина не выглядит гармонично на пьедестале, где стоял Александр. До совсем странного эффекта костромского массивного Ленина, взгромоздившегося на высокий изящный постамент памятника 300-летия дома Романовых не доходит. Но тоже ничего хорошего;

- В перспективе одного из лучших исторических ансамблей города улицы Куйбышева памятник, бывший до революции доминантой, теряется (хотя и, к счастью, не давит его массивными размерами).

Минусы изменений:

- Оригинальный памятник Александру II восстановить невозможно, поскольку он утрачен (по легенде утоплен в Волге, но, скорее всего, просто переплавлен);

- Сделать копию оригинального памятника со всеми его фигурами на постаменте практически невозможно, а точнее запредельно дорого. Очень-очень. Нужно много очень квалифицированных специалистов мирового уровня и много времени;

- Если это будет новое или фантазия на тему старого, то не надо забывать, что из всей бронзы, установленной в Самаре в последние десятилетия, с художественной точки зрения если что-то не вызывает печали и отторжения, то это уже большая победа. Вряд ли у новых авторов получится нововоронежская Алёнка (хотя если вспомнить фигуры солдат, расставленных по городу к Дню Победы, потенциал к тому и у нас немалый). Скорее, выйдет очередной сиротливый кусок никому не нужной бронзы, вроде памятника Алабину. Об адекватности таких художественных подходов в XXI веке вообще не буду;

- Памятник Ленину уже почти сто лет стоит на своём месте (Александр простоял около тридцати лет), став полноценной частью городского пейзажа, а установка нового изваяния - вмешательство в него новоделом без гарантии качества.

Я не против увековечивания памяти об Александре II в Самаре за частные средства (всплывает сумма в 150 миллионов рублей). Как говорится, хозяин - барин. Но формат задуманного мне совершенно не импонирует. Более того, есть высокие риски того, что в художественном смысле в результате задуманного Самара покажет себя как провинция в худшем смысле этого слова. Будет до зевоты скучно и беспомощно, а единственную художественную ценность в результате заимеют лишь перформансы коммунистов, приуроченные к демонтажу Ильича.

Уважаемые читатели, нам интересно услышать ваше мнение по поводу возвращения в Самару памятника царю Александру II. Пишите, что вы думаете об этой идее, в комментариях к статье.