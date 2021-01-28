"Новости узнаю из СМИ": что известно о деле судьи из Самары, которого обвиняют в коррупции

Дело судьи Ежова – первое подобное в Самарской области. Раньше служителей Фемиды не подозревали в коррупции. Фото: Александра БУДАЕВА

Уголовное дело судьи Ежова стало первым в Самарской области. До этого не бывало, чтобы служителя Фемиды заподозрили в коррупции.

В основу уголовного дела легли разработки ФСБ: по оперативным данным, судья взял взятку, чтобы вынести решение по одному из уголовных дел, которые рассматривал.

“Свержение” судьи заняло длительное время, потребовало вмешательства квалификационной коллегии судей РФ и главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина.

В конечном итоге судья Автозаводского райсуда Иван Ежов ушел в отставку, на него возбудили уголовное дело о получении взятки и в конце декабря 2020 года направили его в Ставропольский районный суд.

Но там его рассматривать не хотят. Врио руководителя суда отметила: Иван Ежов за 28 лет работы познакомился со многими судьями районных судов, плюс областного суда Самарской области. Поэтому Ольга Болохова направила в 6-й кассационный суд ходатайство о передаче дела в другой регион для обеспечения объективного и беспристрастного суда.

- Неужели во всей области беспристрастных судей не найдется? - возмутился сегодня адвокат Султан Хакимов.- Мой клиент уже 1,5 года в отставке, за это время состав судов сильно поменялся. Да и где доказательства, что он захочет и сможет повлиять на судей?

Сам бывший судья (на фото справа) против того, чтобы его дело рассматривали в другом регионе. Фото: Александра БУДАЕВА

Сам Иван Ежов также возражал против передачи дела в другой регион и сообщил, что о ходатайстве районного суда узнал из СМИ.

- Изменение территориальной подсудности нарушит мои конституционные права, - заявил бывший судья.- Я буду возражать против допроса свидетелей по видеоконференцсвязи.

Также Ежов заявил, что поездки в другой регион сильно ударят по его финансовому положению и здоровью.

Шестой кассационный суд в итоге просто прекратил рассмотрение ходатайства районного суда по процессуальным основаниям: мол, был нарушен порядок подачи обращения.

От комментариев по собственно уголовному делу Иван Ежов и его адвокат отказались, попросив журналистов проявить порядочность и не фотографировать их без разрешения.