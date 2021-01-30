После 11 лет тишины услышала голос мамы: к девочке-сироте из Самары возвращается слух

Девочка 11 лет жила в детском доме Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Вот ты 11 лет живешь в полном вакууме, в звенящей тишине. Никому особо не нужна, еще одна невидимая сирота с инвалидностью. А потом на тебя обрушивается счастье: тебя целуют, обнимают, одевают, какая-то женщина шевелит губами, но ты ее не слышишь. А потом что-то происходит: ты слышишь шум, треск, все это страшно, и вдруг сквозь эти звуки ты слышишь голос – это та самая женщина, она рядом, и она плачет. И из твоего единственного глазика тоже потекла слеза, - так самарский блогер Ольга Шелест рассказывает о дне, когда самарская девочка-сирота Ксюша обрела не только семью, но и слух. Сейчас новые родители девочки занимаются не только процессом удочерения малышки, но и всячески развивают ее. Оказалось, что у «безнадежного инвалида» - большой потенциал.

Сердце подсказало, что это тот самый ребенок

Наталья по профессии афазиолог, она помогает людям восстанавливаться после инсульта, кроме медицинского образования, у нее есть еще педагогическое и психологическое. А еще у Натальи есть муж Алексей и двое прекрасных сыновей, Боря и Дима, которые все вместе согласились: в доме не хватает детского смеха. Так в начале 2020 года они удочерили двухлетнюю Машу с синдромом Дауна.

Машу семья удочерила в январе 2020 года Фото: Предоставлено "Комсомолке"

- Маша – солнечный, добрый и бесконечно милый ребенок. Вскоре мы поняли, что у нас вполне хватит сил еще на одного малыша. Муж сказал: «Мне всех жалко, я бы всех забрал, пусть твое сердце подскажет», - рассказывает Наталья. – Я долго искала, но не видела ребенка, который запал бы в душу. Руки опускались, и вдруг в ноябре я наткнулась на видео, в котором Ольга Шелест рассказывала про Ксюшу.

Ольга Шелест – руководитель благотворительного фонда ЕВИТА, блогер и телеведущая, которая снимает передачи про детей-сирот. Свой рассказ о Ксюше она начала с главного: весь мир этой девочки – тишина. Тут сердце Натальи дрогнуло: родственники мужа – глухо-немые, но это не мешает им жить полной жизнью. Наталья расплакалась, и уже на следующий день нашла Ольгу Шелест в соцсетях.

День, когда Ксюша обрела семью, стал праздником для всех Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Знакомство с новой семьей

Уже через несколько недель после «заочного» знакомства Наталья смогла приехать за дочкой:

- Быстро оформить все документы и передать ребенка в семью нам помогли руководители минсоцразвития и органов опеки Регина Воробьева, Татьяна Писарева, Оксана Любимова и Ольга Слесарева, без них процесс занял бы гораздо больше времени, - призналась Ольга Шелест.

Из-за пандемии лично познакомиться с Ксюшей было невозможно, поэтому, пока оформляли необходимые бумаги, Наталья созванивались с ней по скайпу.

- Я понимала, что при встрече она может меня не узнать: другая прическа, другая одежда, - мало ли что ребенка испугает. Поэтому я сшила мышку и показывала ей эту игрушку по скайпу, - вспоминает Наталья. – Когда я приехала, мне пришлось надеть спецкостюм, конечно, смотрелась я дико, и Ксюша была в ужасе. А вот мышку сразу узнала

Ксюша не узнала бы Наталью в комбинезоне, если бы не мышка Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Мышка – до сих пор любимая Ксюшина игрушка, с которой она ходит везде. Это ее прочная связь с окружающим миром. Ее она обнимала, когда в декабре Наталья одевала и сажала малышку в машину, когда они ехали в поезде, когда впервые зашли в ее новый дом.

- Ксюша была в шоке, она забилась в угол, шипела, рычала и махала руками, - рассказывает Наталья. – Муж посоветовал дать ей время. Мы взяли кубики и сели играть. Через какое-то время она сама подошла к нам.

Первое время девочка всего боялась: братьев, голубей, а особенно – что у нее заберут еду. Тарелку она закрывала собой и рычала, как настоящий тигр. Прошло время, и вот Ксюша уже выбирает, что повкуснее, и даже отодвигает тарелку, если наелась и больше не хочет. Еще месяц назад об этом она и подумать не могла.

Такую мышку Наталья сшила специально для Ксюши Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Чудеса

А еще никто не мог и подумать о том, что Ксюша начнет слышать и говорить. Девочка родилась с генетическим заболеванием, из-за которого на правой стороне лица у нее нет глазика и ушка, а нервы и суставы на лице работают не совсем правильно. Все 11 лет своей жизни ее считали тяжелым инвалидом с умственной отсталостью.

- Сейчас мы понимаем, что просто время было упущено: это умный и способный ребенок, который с удовольствием осваивает мир, - с гордостью говорит об успехах дочки Наталья. – Когда она в январе впервые услышала мой голос – расплакалась. Сейчас она повторяет за мной «ма-ма», пока что не выучила своего имени, но я уверена: все впереди.

Слух девочка обрела при помощи специального аппарата костной проводимости, сейчас она проходит курсы комплексной слухоречевой реабилитации, которая состоит из четырех этапов, общая их стоимость – 260 тысяч рублей.

Теперь Ксюша стала членом большой и дружной семьи Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Сбор средств для этого курса объявил благотворительный фонд ЕВИТА, перечислить деньги можно разными способами:

1. СМС на 3443 со словом ЕВИТА 100, где 100- сумма помощи

2. Через платежную систему на сайте фонда, назначение платежа «Ксюша Кузнецова»

3. Через Сбербанк-он лайн или с помощью QR-кода

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