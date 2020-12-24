В Самарской области девочка-сирота, от которой при рождении отказались родители, обрела, наконец, семью. Девочка родилась без глазика и ушка, родители решили, что не смогут полюбить малышку такой, и подписали отказ от нее. Так Ксюша оказалась в детском доме, где прожила 11 долгих лет.В ноябре историю Ксюши рассказала Ольга Шелест - самарский блогер, волонтер и руководитель благотворительного фонда \\"ЕВИТА\\". И вскоре после этого случилось настоящее чудо: появилась мама Наташа, которую не смутило ни то, как выглядит девочка, ни особенности ее здоровья:- Первая фраза в вашем ролике \\"Мир Ксюши - тишина...\\" до сих пор звенит в моей голове, - призналась женщина в разговоре с Ольгой Шелест. - Понимаете, у моего мужа родственники глухо-немые, но они живут полной жизнью, общаются с миром. Мир Ксюши тоже может быть совсем другим.Первая встреча с девочкой была по интернету, в руках она держала игрушку-мышку, которую специально для нее своими руками сшила мама Наташа. Благодаря органам опеки, городской администрации, сотрудникам пансионата и волонтерам все необходимые документы удалось собрать невероятно быстро, Ксюше подготовили \\"приданное\\", и в декабре она с мамой Наташей уехала к своей новой семье - дома их ждали папа, сестренка и братик.- Она любит наряжаться, каждое утро сама выбирает, что бы ей надеть. - рассказала на днях Ольге Шелест Наталья о том, как Ксюше живется в новом доме. - Вчера первый раз сама подошла и обняла меня. А еще она очень любит папу: походит и гладит его по щекам.Новые родители мечтают подарить Ксюше этот мир: хотя и кажется, что она ничего не слышит, тем не менее, девочка безошибочно бежит именно в ту комнату, откуда идет шум. Так что, может быть, эту семью ждет еще не одно чудо.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:«Все ноги в крови, а я ничего не чувствую»: самарская школьница на больничной койке продолжает рисовать картиныУ Насти Елагиной организм «пожирает сам себя», врачи боятся делать прогнозы, но девочка не теряет вкус к жизни (подробности)\\"Он плакал часами напролет\\": обычная простуда спровоцировала у малыша из Самары редкую болезньУ маленького Степы нашли редкое генетическое заболевание, во всем мире известно всего 25 человек с таким же диагнозом (подробности)В Самарской области может появиться детский хосписГубернатор пообещал волонтерам дать распоряжение о поиске подходящего здания и наградил активистов почетными знаками \\"За заслуги в развитии добровольчества\\", \\"За служение людям\\" (подробности)