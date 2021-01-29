Автобус превратился в груду металла. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Страшное ДТП произошло в Самарской области, на 878 километре трассы М5 29 января в 19.20. Рейсовый автобус, двигавшийся в Ульяновскую область из Сызрани, попал под фуру, водитель которой потерял управление и допустил занос прицепа. Мы в режиме онлайн следили за обновлениями информации и рассказываем последние новости о страшном ДТП с пассажирской маршруткой под Сызранью к этому часу.

По последним данным в ДТП участвовали три транспортных средства: фура, автомобиль Шевроле и микроавтобус Ситроен. Пострадали в аварии 24 человека - такие последние данные к этому часу сообщил губернатор Дмитрий Азаров. 12 человек погибли - такие данные приводит федеральный Следственный комитет. 10 из них - на месте, их тела пришлось доставать спасателям, еще один пассажир скончался в больнице из-за полученных травм. 12 человек остается в больнице под наблюдением медиков, среди пострадавших - один несовершеннолетний. Пять тяжелых пострадавших в реанимации. Эвакуировали пострадавших бригады санавиации, в Сызранскую городскую больницу, куда поступили пострадавшие, выехал и министр здравоохранения Армен Бенян вместе с главным анестезиологом-реаниматологом.

Следователи завели уголовное дело. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. На месте работают криминалисты, им предстоит определить, кто виноват в ЧП и что произошло. В регион вылетели следователи центрального аппарата СК РФ. Их задачей будет провести полное расследование дела о нарушении правил дорожного движения.

Как передают очевидцы, автомобили и автобус превратились в груду металла. Предварительно причиной аварии называют ошибку водителя фуры и плохие погодные условия. в этот момент был сильный снегопад, видимость составляла около 10 метров. Также местные жители уточняют, что этот участок дороги - около Заборовки - потенциально опасный, здесь трасса очень узкая и часто происходят аварии на встречке.

В полиции объяснили, что за рулем фуры сидел водитель 31 года, автобус с пассажирами вел мужчина 38 лет.

- В пути следования водитель грузового авто допустил занос полуприцепа и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автобусом «Ситроен», - отметили в ГУ МВД.

Уже известно, что автобус следовал по маршруту Сызрань - Репьевка - Красный. Также озвучивалась информация, что авария произошла после того, как автобус почти выезжал из Самарской области и держал путь в Красносельск. Точный номер маршрута власти пока не назвали.

Погибли на месте 10 человек. Фото: ГУ МЧС РФ по Самарской области

Губернатор Самарской области Дмитрия Азаров сообщил, что прервал рабочую командировку в Москве и срочно вылетает в регион. Всем семьям погибших, а также пострадавшим будет оказана необходимая помощь. С близкими тех, кто погиб, уже работают психологи МЧС. Списка пострадавших пассажиров пока не обнародовано. Для оказания помощи объединятся власти Самарского и Ульяновского регионов, об этом глава области договорился с ульяновским губернатором Сергеем Морозовым. Тот в свою очередь сообщил, что держит связь с представителями ГИБДД Новоспасского района и Сызрани.

- Пассажирский микроавтобус выехал из Сызрани в сторону наших сел Красносельск, Репьёвка, Красный. Произошло столкновение с грузовой машиной. Мы пока не знаем, есть ли среди пострадавших в ДТП жители Ульяновской области, - отметил Сергей Морозов.