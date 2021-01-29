Грузовик врезался в маршрутку под Самарой: уже известно о десяти погибших

В аварии с микроавтобусом в Самарской области погибли люди. Фото: очевидцы

UPD: СУ СК РФ по Самарской области сообщает уже о 10 погибших в ДТП

В Самарской области в пятницу вечером, 29 января, произошло ДТП, в котором погибли восемь человек. Изначально в сообщении регионального МЧС говорилось о шести погибших. В правительстве региона отметили, что жертвами ДТП стали восемь человек

Авария произошла в 19:20 на 873 км федеральной трассы М-5 около села Заборовка Сызранского района. Столкнулись автомобиль «Шевроле Нива», микроавтобус «Ситроен» и грузовой автомобиль DAF. Автомобили разбросало по дороге, из-за чего было значительно затруднено движение.

На место прибыли сотрудники МЧС, на участке было организовано реверсивное движение, чтобы могли проехать машины, образовался сильный затор.

По имеющимся данным, в результате аварии погибли уже восемь человек, их личные данные сейчас устанавливаются. Пострадали 11 человек. Сейчас уточняется, сколько именно человек находилось в автобусе, спасатели продолжают извлекать пострадавших из разбитых автомобилей.

Спасатели продолжают извлекать пострадавших из разбитых автомобилей

На месте работали 58 человек и 24 единицы техники. В настоящее время работы на месте происшествия продолжаются. Пока неизвестно, что стало причиной произошедшего. Не исключено, что один из автомобилей мог выехать на встречную полосу. Сейчас сложные погодные условия, сколькая трасса, на участке дороги, где произошла крупная авария, практически отсутствует освещение.

Причины аварии сейчас устанавливаются.

На место происшествия выехали следователи, по факту случившегося проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по Самарской области, в аварии шестеро погибших, по предварительным данным, у грузового автомобиля занесло прицеп, в результате чего произошло столкновение с микроавтобусом. Подробности произошедшего в настоящий момент уточняются.

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