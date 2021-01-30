В ДТП с маршруткой под Сызранью погибли 12 человек, 11 тяжело пострадали: полугодовалый ребенок в реанимации

В ДТП погибли 12 человек. Число жертв может вырасти. Фото: СУ СК РФ по Самарской области

Врачи в Самарской области продолжают бороться за жизни людей, которые оказались в больнице после аварии с участием фуры и пассажирской маршрутки на трассе под Сызранью вечером 29 января 2021 года. Прицеп грузового автомобиля занесло, и он ударил по передней части микроавтобуса, сильно смяв его. 10 человек погибли на месте, еще двое умерли в больнице в первые несколько минут. Помощь медиков понадобилась 12 человекам, 11 из них - в реанимации. Среди пострадавших - полугодовалый ребенок, судьба его родителей сейчас неизвестна.

Водитель маршрутки тое погиб Фото: очевидцев ЧП.

- Полугодовалый ребенок поступил в тяжелом состоянии, нам удалось его стабилизировать и после этого пациента отправили в детскую областную больницу, где будут продолжены спасательные операции. Для эвакуации используем реанимобиль, - рассказала журналистам глава самарского минздрава Армен Бенян.

Он также рассказал, что состояние пациентов, которые до сих пор остаются в больнице, варьируется от средне тяжелого до тяжелого. Еще четверых пациентов хотя доставить в областной центр в ближайшие сутки. Сейчас для всех проводят противошоковые мероприятия. Как стало известно журналистам КП-Самара, среди пострадавших есть и еще один юный пассажир 17-18 лет.

В Самарской области всю ночь шел снегопад, видимо это в свою очередь также затрудняло эвакуацию. По данным источников КП-Самара, для эвакуации больных на вертолете санавиации пришлось срочно расчищать площадку для посадки на "Самара Арене". Возможно, что в итоге вертолетом пришлось везти и ребенка.

Напомним, что сама авария произошла около половины восьмого вечера 29 января.

В груде металла важить было сложно Фото: очевидцев ЧП.

Микроавтобус "Ситроен" с пассажирами следовал из Сызрани в Ульяновскую область, конечный пункт маршрута - поселок Красный. Недалеко от границы областей, около села Заборовка, случилась авария. По предварительным данным полиции, водитель фуры не справился с управлением, допустил занос прицепа, под который и попал автобус. Следователи отметили, что также рассматривают версию, что ошибку допустил водитель автобуса. В итоге маршрутка улетела с дороги задней частью, весь нос превратился в груду металла. Погиб и сам водитель - он работал на маршруте много лет, сам жил в Ульяновской области, в селе, куда и вез пассажиров.

Второй участник аварии - гражданин Таджикистана, он перевозил бананы в грузовом прицепе. Машина также с иностранными номерами. Мужчина 31 года выжил, госпитализация ему не понадобилась, а вот помощь психологов - да.

На месте работают сотрудники полиции, СК и прокуратуры. Фото: ГУ МВД РФ по Самарской области

Сейчас в причинах и деталях аварии разбираются следователи и сотрудники прокуратуры. В Самарскую область вылетели представители центрального аппарата СК. В прокуратуре рассказали, что вопросы могут возникнуть и к компании, занимающейся содержанием дороги. В момент аварии шел снег, видимость была нулевой. Также местные жители рассказывают, что в этом месте дорога сужается после "весового пункта" и здесь постоянно происходят аварии на встречке.

Ситуация находится под контролем губернатора Дмитрий Азарова и главы Ульяновской области Сергея Морозова. Самарский губернатор в инстаграме сообщил, что прерывает командировку в Москву, чтобы приехать и лично проконтролировать все действия. Семьям погибшим и всем, кто пострадал в жутком ДТП, пообещали помощь и поддержку. Все погибшие и те, кто оказался в больнице, - жители Самарской и Ульяновской областей.

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