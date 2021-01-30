«Я сердцем почувствовал беду»: что рассказал муж многодетной матери, погибшей в ДТП с автобусом под Сызранью

Елена не так давно устроилась работать на заправку. Ее муж в момент трагедии был в командировке Фото: Личный архив

Елена Сорокина не доехала домой с работы. Муж был в командировке, а дома маму ждал 11-летний сын

- Лена была хорошей, отзывчивой, добродушной, - сестра Елены Сорокиной, погибшей в страшном ДТП с маршрутным автобусом под Сызранью, не может сдержать слез. Да и поверить, что жены брата больше нет в живых очень тяжело. Вчера маму дома ждал 11-летний сын. Он пока не знает, что она больше не приедет – никогда.

У Елены была дружная семья. Сейчас две дочки и сын остались сиротами

Елена Сорокина тем страшным вечером 29 января, в пятницу, возвращалась домой с работы. На заправку на трассе около Сызрани она устроилась работать недавно. Женщине было всего 42 года - отпраздновала день рождения в декабре. Отличная семья - муж работает вахтами, добытчик, две дочки подросли – 18 лет и 22 года, сын ходит в четвертый класс, хороший крепкий дом, дружная родня. В тот вечер Елена привычно запрыгнула в маршрутку на трассе, а буквально через 20 минут «Ситроен», в котором ехала он а и еще два десятка человек, попал под прицеп фуры, который занесло на заснеженной дороге.

- Я был в командировке, через пару дней должен был вернуться. Выехал раньше, конечно. У меня сердце было не на месте, почувствовал, что произошла беда. Звонил ей, звонил – и ничего. Дома сын один – начал родню на ноги поднимать. А потом увидел видео – и там как раз жену из автоубса вытаскивали, и она кричала так, что сердце замирало, - муж Елены сейчас абсолютно убит горем и еще не понимает, как жить дальше. Ему еще предстоит сказать о трагедии сыну, который сейчас у родственников. И привыкать жить в опустевшем доме.

Сноха Елены Наталья рассказывает, что дорога из Сызрани в ульяновские села всегда не в лучшем состоянии, да и маршрутки, которыми развозят людей – отнюдь не безопасный вид транспорта.

Напомним, что в страшном ДТП погибли 12 человек: 10 на месте аварии, двое уже в больнице. 8 человек находятся в реанимации, из них шесть на ИВЛ. Власти окажут помощь семьям погибших и пострадавшим.

Известно, что погиб также водитель автобуса Игорь (скорее всего Ильин), он жил в одном из сел по маршруту Сызрань - Репьевка - Красносельск - Красный.

Андрей ехал в гости к родным

Унесла авария жизнь и Андрея Шебаршева, который работал в Тольятти на АвтоВАЗе и в этот день ехал в гости к родным на выходные, через Сызрань.

Сейчас известно о 12 погибших, названы имена только восьми из них .

Мингазова А. — 1968 год рождения;

Тагиев А. — 1979 год рождения;

Сорокина Е. — 1978 год рождения;

Бухвалов С. — 1972 год рождения;

Шебаршев А. — 1987 год рождения;

Семьянов В. — 1970 год рождения;

Осокин С. — 1981 год рождения;

Ильин И. — возраст устанавливается.

КП-Самара приносит соболезнования родным и близким погибших и пострадавших в ДТП.

Известно, что водитель фуры выжил, у него только легкие повреждения. Сейчас он дает показания в следственном комитете. Сама фура стоит на дороге - пока из нее даже не разрешают забрать груз - бананы, которые везли из Москвы в Казахстан.

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