Ершики наголо: на несанкционированные акции в Самаре вышло больше полиции, чем горожан

31 января в центре Самары было много полиции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре, как и по всей стране, 31 января прошли несанкцинированные акции. В этот раз мероприятие получилось менее масштабным. В течение недели власти предупреждали, что собрания незаконны. И в воскресенье в центре города полиции было больше, чем гуляющих граждан.

В Самаре погода была хорошая и располагала к прогулкам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Около КРЦ "Звезда" уже с утра выстраивали автозаки. С 10 утра трамваи ехали мимо остановки, три станции метро были закрыты. Людей, которые пришли на акцию, разделяли, к большим площадкам полиция никого не пускала, сразу выстраиваясь в оцепление.

Без задержаний не обошлось - все же акция несанкционированная Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По городу люди передвигались не слишком широкими ручейками, пытались объединиться на площадях, но здесь также было организовано оцепление. На площадь Славы в этот раз тоже никого не пустили, оттеснив в сквер.

Жителям перекрытия причиняли неудобства Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, никаких столкновений в регионе не было зафиксировано, мероприятия прошли мирно с обеих сторон. Полицейские старались не поддаваться на провокации. Только немного побегали по центральным улицам, оттесняя людей с проезжей части и от крупных пространств.

Были и люди в масках - не только медицинских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не обошлось и без задержаний. В автозаки отправились даже журналисты. Всего по данным МВД задержали 123 человека, при этом по оценкам полиции участвовали в несанкционированных акциях около 300 человек.

Активисты пытались с омоновцами поговорить Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналисты КП-Самара, освещавшие акцию, рассказывают, что в некоторые моменты казалось, что полиции на улицах больше, чем граждан.

В этот раз людей было меньше Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Сами жители по-разному обозначали свои мотивы присутствия на акции. Семейная пара предпенсионного возраста отметила, что хотели обратить внимание на проблему повышения пенсионного возраста и недостаточности мер поддержки для таких, как они.

Самарцы делали селфи на фоне полицейских Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

- Мы не делаем ничего противозаконного, поэтому задержаний не боимся, - рассказали они.

Провокаций было очень немного Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кстати, в толпе практические не было лозунгов, так что все выглядело так, будто люди просто гуляют вместе. Символом сопротивления в Самаре стали... ершики. Их можно было заметить у многих активистов.

В автозаки провожали многих Фото: Светлана МАКОВЕЕВА