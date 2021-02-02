Неправильной дорогой идешь, товарищ: «Акрон» хочет расстаться с Марксом Лениным из-за лишнего веса

Похоже, болельщики так и не увидят Маркса Ленина в футболке «Акрона». Фото: с сайта ФК «Акрон» (Тольятти).

Катастрофическое. Именно таким словом охарактеризовал новичка «Акрона» Маркса Ленина главный тренер тольяттинской команды Игорь Пикущак, когда бразилец все-таки добрался до команды. Все из-за багажа в виде лишнего веса, с которым прибыл бразильский полузащитник. Сколько конкретно он привез лишних кг, не уточняют, но, судя по реакции наставника «Акрона», немало.

- Состояние Маркса Ленина катастрофическое – очень много лишних килограммов. Не должен профессиональный футболист проявлять непрофессиональные качества. Дело идет к тому, что мы расстанемся, - заявил Игорь Пикущак, но все же добавил. – Мы, может быть, передумаем, если он сбросит лишний вес.

Похоже, отношениям «Акрона» и Маркса Ленина конец. А ведь как все начиналось! Все спортивные (и не только) СМИ растиражировали новость о том, что в тольяттинскую команду, которая находится где-то в подвале ФНЛ, едет бразилец со звучным именем. Никто, кроме, пожалуй, селекции «Акрона», не видел, как этот парень играет, да это и не было важно. Любую новость про Ленина в «Акроне» тут же публиковали: что еще не прилетел из-за коронавируса, что собирается присоединиться к команде на сборе в Турции, что, как только прибудет, его могут свозить на родину знаменитого тезки в Ульяновск. Ну вот и прилетел…

Маркс Ленин – воспитанник «Фламенго», одного из бразильских грандов, который совсем недавно, в 2019 году, выигрывал национальный чемпионат и брал Кубок Либертадорес (аналог Лиги чемпионов в Южной Америке). За «стервятников» играли Роналдиньо, Зико, Ромарио, Жулио Сезар… Каждый выпускник академии «Фламенго» нарасхват. В «Акроне» видели потенциал Маркса Ленина и брали его за футбольные качества, а не из-за имени, хотели помочь перезапустить карьеру. Но, чтобы перезапустить эту самую карьеру в «Акроне», Ленину придется сушиться, сушиться и еще раз сушиться.

Тем не менее, официально о расставании с Марксом Лениным в тольяттинском клубе не объявляли, так что, может быть, мы еще и увидим этого футболиста в красно-черной футболке на полях ФНЛ.

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