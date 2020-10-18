Тольяттинский «Акрон» подписал бразильского футболиста Маркса Ленина

Футболист с необычным именем приедет в Тольятти на три года. Фото ФК "Акрон"

Тольяттинский футбольный клуб «Акрон» похвастался в соцсетях новичком – бразильским полузащитником с экзотическим для русского уха именем - Маркс Ленин. Контракт с латиноамериканским легионером подписали «на флажке», то есть перед самым закрытием трансферного окна в России. Новобранец станет уже третьим легионером в рядах красно-черных.

Играл за сборную

Полное имя бразильского футболиста - Маркс Ленин Дос Сантос Гонсалвес. Известно, что новому тольяттинскому игроку 20 лет. Он родился в Рио-де-Жанейро, и является воспитанником футбольного клуба «Фламенго», самой популярной команды страны. Молодой человек рано показал футбольные таланты, привлекался в качестве атакующего хавбека к матчам за сборную Бразилии до 15 лет. А в 2017 году «революционер в квадрате» подписал свой первый профессиональный контракт с родным клубом и три года успешно выступал за молодежную команду «Фламенго».

Кстати, звучные имена, образованные от фамилий известных личностей, в Латинской Америке не редкость. Маркс Ленин - не первый футболист, чье звучное имя вызывает у россиян недоумение. Например, на чемпионате мира 2014 года за сборную Коста-Рики выступал футболист по имени Ельцин Техеда.

Под номером 15

Сделку можно считать достаточно удачной для тольяттинского клуба - в «Акроне» сообщили, что Маркс Ленин перешел в качестве свободного агента. Контракт с тольяттинской командой полузащитник подписал на три года.

- Игрок из Южной Америки выбрал себе игровой номер №15,- сообщили в ФК «Акрон». - Как только будут улажены все юридические моменты касательно въезда футболиста в Россию при сохраняющейся нестабильной обстановке с распространением коронавируса в мире, Маркс Ленин присоединится к команде.

Напомним, что вместе с самарскими «Крыльями Советов» тольяттинский ФК «Акрон» сейчас играет в ФНЛ. На данный момент команда занимает 17 строчку, набрав всего 14 очков.

ФК «Акрон» - это один из немногих частных клубов страны, сейчас руководство команды решило значительно улучшить состав и клуб намерен побороться за середину турнирной таблицы.

Маркс Ленин, как уже было сказано, третий легионер в составе «Акрона». Все трое пополнили команду в это трансферное окно. Первым иностранцем в истории клуба стал футболист из Северной Македонии Сефер Эмини, вторым – аргентинец Херман Феррейра.

Очевидно, такой иностранный десант призван помочь «Акрону» решить задачу на этот сезон – закрепиться в ФНЛ. Пока тольяттинцы идут на 17-ой строчке из 22-х.