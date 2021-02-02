Незрячий певец из Самары выступит в Кремлевском Дворце и подарит Якубовичу ракету

Даниил Хачатуров побывал на "Поле чудес"

Самарский незрячий певец и автор композиций Даниил Хачатуров начало февраля проведет в Москве. Талантливый подросток станет участником передачи "Поле чудес", а в воскресенье 7 февраля споет для огромной аудитории со сцены Кремлевского Дворца.

"Я делаю то, что делала бы любая мама"

Песня Даниила Хачатурова "Мама" прозвучит в зале Дворца на торжественной церемонии награждения премии "Мы будем жить!". Эту композицию певец написал в соавторстве со своей матерью. Елена Хачатурова стала победительницей в одной из номинаций - "Материнское сердце". Впрочем, женщину такое признание и обрадовало, и удивило.

- Мне кажется, я ничего не делаю такого, чего не делала бы мать для своего ребенка. Но организаторы посчитали, что мой опыт может быть полезен тем, кто оказался в ситуации, подобной нашей, - поделилась мыслями она.

Песню "Мама" Даниил представил в апреле 2020 года. И теперь он мечтает снять на нее красивый профессиональный клип.

"Якубовичу подарим ракету ... и пахлаву"

А 12 февраля в эфире Первого канала Даниила покажут в передаче "Поле Чудес". Как справился с заданием самарский талант, узнаем в прямом эфире. Но сам Даниил рассказал, что поехал в гости к Якубовичу не с пустыми руками.

Самарцы привезли в музей передачи точную копию монумента ракеты-носителя «Союз», уникальные тюбики с настоящей едой космонавтов. А еще на передачу приехала армянская пахлава и каравай с оригинальной надписью.

- Теперь мы спокойны, – самарские сувениры займут достойное место в музее телепередачи. Спасибо за помощь, очень трогательна такая поддержка и забота, - поделилась мама Даниила.

Для самарского певца такие выступления не в новинку - только за последний год он участвовал в 40 конкурсах и всегда привозил дипломы лауреата. Он смог исполнить свою мечту и спеть дуэтом с Дианой Гурцкой.

- Мне не страшно и не волнительно. Когда выхожу на сцену, я испытываю радость. Музыка и исполнение песен – для меня жизнь - рассказал Даниил.