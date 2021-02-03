«Акрон» за три года хочет попасть в РПЛ»: наставник тольяттинцев – о планах, трансферах и молодежи

Игорь Пикущак хочет привить «Акрону» атакующий и агрессивный футбол. Фото: ФК «Акрон» (Тольятти).

Наставник «Акрона» Игорь Пикущак ответил на вопросы болельщиков. Специалист рассказал о краткосрочных планах, амбициях тольяттинского клуба, трансферах, местных воспитанниках и второй команде. Сделали краткий пересказ интервью.

О своих идеях

- Удалось ли донести свои идеи до игроков? Прошло не так много времени, но считаю, что в этом плане мы продвинулись. Ребята достаточно быстро все схватывают.

Тренерский штаб требует от них играть в агрессивный футбол, бежать вперед. Думаю, что некоторые моменты у нас получаются, это хорошо, но еще нужно много работать, чтобы воплотить все наши идеи.

О долгосрочных задачах

- В разговоре с учредителем «Акрона» Павлом Морозовым прозвучала фраза, что клуб в ближайшие три года хочет попасть в Премьер-лигу. Меня зацепили план развития клуба, строительство в ближайшем будущем академии.

Что будем делать сейчас? За три года постараемся подвести команду к РПЛ и решать задачу по выходу в Премьер-лигу.

О сборах

- В Турции мы тренируемся более интенсивно. Состоянием ребят довольны.

На первом сборе все футболисты сыграли по 45 минут, на втором сборе планируем 6-7 матчей, играть будем двумя составами. Постараемся, чтобы все игроки получали одинаковое количество времени, отыграли по 90 минут.

О соперниках в товарищеских матчах

- Не хотелось бы играть с российскими командами, потому что мы и так достаточно много встречаемся. Если из РПЛ, то да, но не из ФНЛ. Делаем акцент в контрольных играх на зарубежные клубы.

Об этом сезоне

- От привычных схем (их 2-3) отходить не будем, т.к. взяли и ребят под философию нашей игры.

Сейчас нам надо качественно выполнять свою работу. Нужно, чтобы новички влились в коллектив, надо набрать оптимальные кондиции, чтобы конкурировать с группой команд, которая идет выше нас. Надо выбираться из зоны вылета. Задача – сохранить прописку в ФНЛ.

О местных воспитанниках

- Многие хотят, чтобы в «Акроне» было много игроков из Самарской области. Костяк команды можно составить из местных воспитанников, но люди должны соответствовать уровню лиги. К сожалению, «Акрон» в первой половине сезона оказался в зоне вылета. Мы приняли решение не концентрироваться на игроках из Самарской области и укомплектовались ребятами из других регионов.

В будущем построят академию, появится вторая команда и будет акцент на местных.

О второй команде

- Возможно, с лета у «Акрона» появится вторая команда. Скорее всего, она будет выступать в ПФЛ. Это будет зависеть от лицензирования и других факторов.

О трансферах

- Несколько футболистов нас покинут. Это связано с качеством игры. Мы хотим взять усиление, 1-2 футболиста еще пополнят команду. В ближайших контрольных играх мы определимся по позициям.

На счет тех, кого мы взяли: я считаю, что это талантливые. Есть те, кто могут подняться на хороший уровень, даже уровень РПЛ. Мы взяли игроков на долгосрочную перспективу.

Селекцией тренерский штаб доволен. Мы укомплектовали группу атаки, немного усилили середину. В обороне тоже появились игроки, но нужно добрать еще одного крайнего защитника.

Сейчас на просмотре два человека – крайний защитник и опорник.

О Марксе Ленине

- Состояние Маркса Ленина катастрофическое – очень много лишних килограммов. Не должен профессиональный футболист проявлять непрофессиональные качества. Дело идет к тому, что мы расстанемся. Мы, может быть, передумаем, если он сбросит лишний вес.

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