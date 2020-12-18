Стадион «Акрона» в Тольятти не будут строить на месте «Торпедо»

Возможно именно так будет выглядеть новый стадион в Тольятти. Фото: скриншот с видео с YouTube-канала «КраСава».

Новый футбольный стадион в Тольятти не будут строить на месте «Торпедо». Власти предложили разместить арену в другом месте. Об этом рассказал директор футбольного клуба «Акрон» Иван Киреев.

- Администрация Тольятти предложила разместить стадион в другом месте. Из-за многочисленных согласований и разрешений от варианта со стадионом «Торпедо» было решено отказаться. Сейчас идет активная проработка варианта возведения арены в Автозаводском районе. В ближайшее время начнутся проектные работы, - приводит слова Ивана Киреева пресс-служба тольяттинского клуба.

Пока же «Акрон» будет проводить домашние матчи на стадионе «Кристалл» в Жигулевске. Клуб планирует провести реконструкцию арены – возвести еще одну трибуну, сделать навесы, усилить световое оборудование, заменить поле.

- Хочу отметить, что все секции и кружки, которые находятся на стадионе, продолжат свою работу. Постараемся также улучшить для них условия, модернизировать тренажерный зал, - уточнил Киреев.

Напомним, футбольный клуб «Акрон» планирует построить в Тольятти стадион, который будет вмещать 10 тысяч болельщиков. На него собираются потратить до 20 млн евро.