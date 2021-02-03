Что известно о судьбе пропавшего 15 лет назад криминального авторитета из ОПГ «Законовские»

Судебные заседания по этому делу проходят в открытом режиме, но фотографировать в зале суда нельзя Фото: Александра БУДАЕВА

В Самарском областном суде закончили следствие по делу об исчезновении криминального авторитета родом из 90-х. По версии правоохранителей, Владислав Исайчев входил в группировку, которую организовал Александр Законов – вместе они брали «дань» с продавцов на Кировском рынке. В 2004 году Законова убили, и в группировке начался передел власти. На роль лидера претендовали двое: бывший телохранитель Законова Алексей Рыжов и зять погибшего Владислав Исайчев. Победил первый, а второй к концу 2005 года бесследно исчез.

Убит, сожжен, утоплен

В декабре 2005 года Владислав Исайчев поехал к своим родственникам в Пестравский район. Именно эта поездка была признана подходящей для его ликвидации. По версии следствия, Алексей Рыжов отдал приказ, к его исполнению привлекли нескольких членов группировки: Евгения Тихонова, Владимира Мозжелова, Евгения Борисова и Сергея Кузьмина.

Когда вечером 26 декабря 2005 года Исайчев выехал от родни по делам, «приговор» привели в исполнение. Борисов, который ранее работал в милиции, позвонил старым знакомым и спросил, кто дежурит на том участке дороги, через который Исайчев обязательно должен был проехать. Выведав необходимую информацию, он сообщил ДПСникам об автомобиле Mercedes-Benz, который перевозит наркотики, и попросил «тормознуть» его.

Стражи порядка сигнал приняли, сработали оперативно, иномарку, в которой ехал Владислав Исайчев, остановили ровно в том месте, где это было нужно его недругам. Дальше события развивалась стремительно: к милиционерам подъехала «десятка», оттуда выскочили бритоголовые ребята, которые схватили Исайчева и запихнули его к себе в машину. ДПСники попытались вмешаться, но их остановил Борисов: «Спокойно, свои».

После этого похищенного привезли на берег озера в Пестравском районе, вытащили из машины. Тихонов уже ждал на месте, он взял Исайчева за руку, они направились к замерзшей воде, негромко о чем-то разговаривая. Вдруг Тихонов резко остановился и ударил Исайчева кулаком по лицу. Тот упал, после чего, по версии следствия, Тихонов откуда-то взял топор и дважды ударил лежащего перед ним мужчину лезвием по голове и передал оружие сообщникам, чтобы связать их общим преступлением и круговой порукой. Каждый должен был нанести по удару, после чего труп сожгли и утопили в полынье озера.

Нет тела, есть дело

С тех пор прошло 15 лет. Алексей Рыжов давно умер, группировка потеряла силу и попала в разработку силовиков. Так были задержаны предполагаемые участники ликвидации Исайчева: Евгений Борисов, Владимир Мозжелов и Сергей Кузьмин. По некоторым данным, на территории Казахстана также поймали и Евгения Тихонова, но официально эту информацию пока никто не подтвердил. Евгений Борисов и Владимир Мозжелов заключили сделки со следствием и дали показания против Кузьмина:

- Мы в машине обсуждали, как действовать будем, в том числе говорили и о ликвидации Исайчева, - рассказывал Евгений Борисов. - Я лично видел, как Кузьмин его топором по голове ударил. - А мне когда оружие дали, я специально промахнулся.

Подсудимый Сергей Кузьмин (на фото слева) вины не признает и утверждает, что участвовал лишь в похищении Фото: Александра БУДАЕВА

Тело Исайчева так и не нашли. Следствие считает, что через некоторое время после убийства озеро, в котором утопили его останки, осушили, а мешки с обгоревшим трупом перезахоронили в другом месте. Вот только где – не известно до сих пор.

Тела нет, а уголовное дело есть. В прошлом году Сергею Кузьмину предъявили обвинение в похищении и убийстве Владислава Исайчева и отправили его под суд. Мужчина вину не признает:

- Я участвовал лишь в похищении, ни о каком убийстве речи не шло, - заявил в суде Сергей Кузьмин. – Когда мы приехали к озеру, и я понял, что дело принимает серьезный оборот, то сел в машину и уехал.

У злодейства нет срока давности

Версию обвинения подтверждают свидетели: Мозжелов, Борисов, жена Алексея Рыжкова, которая слышала, что «Исайчева нужно завалить» и некие тайные свидетели, настоящие имена которых в суде так и не были озвучены.

Сторона защиты их показания ставит под сомнение: мол, часть свидетелей заинтересована в сотрудничестве со следствием, другая часть и вовсе не присутствовала на месте преступления.

Владимир Мозжелов в Самарской области и вовсе известен в качестве участника перестрелки на рынке «Коникс» в 2010 году, когда 3 человека погибли и еще 6 пострадали, за это он приговорен к 22 годам колонии строгого режима.

Даже экспертиза, которая лежит в основании дела Кузьмина, по версии стороны защиты, строится не на исследовании трупа (которого нет), а на анализе показаний Мозжелова и Борисова об обстоятельствах убийства Исайчева.

Прокуратура уже отказалась от обвинения Владимира Кузьмина в похищении потерпевшего из-за того, что истек срок давности привлечения к уголовной ответственности за это преступление. А вот обвинение в убийстве по предварительному сговору – по-прежнему в силе, и сегодня гособвинитель Святослав Михайловский просил назначить подсудимому наказание в виде 15 лет колонии строгого режима.

Адвокат подсудимого, Эльчин Мамедов, выступит с речью 8 февраля, после чего последнее слово предоставят самому Сергею Кузьмину, и суд удалится в совещательную комнату для вынесения приговора.

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