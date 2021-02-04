«Трус, который смог побороть кота»: самарчанка написала заявление на собственного жениха

Сам молодой человек происшествие пока никак не комментирует Фото: СОЦСЕТИ

Усатый-полосатый кот в Самаре стал «крайним» в результате ссоры его хозяев. Катя и Дима поругались в ночь с 31 января на 1 февраля, девушка собрала вещи и ушла ночевать в гостиницу, а когда вернулась наутро домой, увидела страшную картину:

- Я обнаружила многочисленные следы крови, кал кота по квартире, - рассказала девушка своим друзьям. - Кот был очень напуган, забился в угол за диван. Еле передвигал задними лапами, не шевелил хвостом. Так же на хвосте была сильная рана. Шипел на меня при попытке осмотреть его хвост.

Девушка смогла «спеленать» питомца и отвезла его в ветеринарную клинику. По ее словам, врачи не нашли переломов и серьезных повреждений внутренних органов, но подтвердили гематому на хвосте, отек мягких тканей под ним и травмы кожи. После этого Катя написала заявление в полицию и опубликовала в соцсетях гневный пост, который повторили у себя на страницах ее знакомые:

- Моего кота жестоко избил Дима. За что? Кота, который ничего не мог ему сделать, который раз в 20 меньше чем он сам, - пишет Катя. - Я написала на него заявление в полицию. И хотела бы предать этому инциденту огласку. Что бы друзья и коллеги знали, какой на самом деле этот «человек». Трус, который смог побороть кота. Вот такой он ваш друг и родственник - жестокий и циничный.

Дима говорил, что кота не бил, просто был пьяный и сел на него. Фото: СОЦСЕТИ

После того, как история получила широкую огласку, Катя удалила свои страницы из соцсетей, у Димы активен только один аккаунт, но и он максимально закрыт от посторонних.

- Насколько я знаю, до этой ссоры дело у них шло к свадьбе, - рассказала корреспонденту «КП-Самара» подруга семейной пары. – Дима звонил ей потом, извинялся, плакал, говорил, что кота не бил, просто был пьяный и сел на него. Насколько я знаю, Катя ему не поверила. Может, теперь изменила свое мнение?

Официальных подтверждений о том, что полиция приняла заявление и проводит проверку по факту жестокого обращения с животным пока нет.

Тем временем, главный герой всей этой истории – полосатый кот понемногу выздоравливает:

- Сначала он отсиживался под кроватью, боялся, видимо. Но теперь уже выходит и даже снова спит у Кати под боком в кровати. Вроде бы чувствует себя неплохо, - подтвердили друзья девушки.

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